Літій-іонні акумулятори – це джерело небезпечного забруднення «вічними хімікатами», кажуть дослідники

Деякі технології виготовлення літій-іонних батарей використовують клас хімічних речовин PFAS (пер- і поліфторалкільні речовини). Вони допомагають зробити батареї менш схильними до займання та підвищують їх провідність. Однак вони також несуть велику шкоду екології та здоров’ю людей.

Проблема полягає в тому, що PFAS відомі як «вічні хімікати», оскільки вони швидко накопичуються в навколишньому середовищі, людях та тваринах і не розкладаються протягом тисяч років. Їх пов’язують з рядом захворювань, включаючи ушкодження печінки, високий рівень холестерину, низьку масу при народженні та хронічну ниркову недостатність.

Вчені виявили високий рівень речовин PFAS у повітрі, воді, снігу, ґрунті та осадах біля заводів, які виробляють ці хімікати в США, Бельгії та Франції. Однак це вже глобальна проблема, оскільки літій-іонні акумулятори використовуються по всьому світу, йдеться в дослідженні. Той самий клас PFAS нещодавно був виявлений у низьких рівнях у європейській та китайській воді, але джерело забруднення було неясним.

Специфічний клас PFAS, який виявила команда дослідників, називається біс-перфторалкілсульфонімідами або bis-FASI. Вчені протестували більше дюжини літій-іонних акумуляторів, які використовуються в електромобілях і побутовій електроніці, як-от ноутбуки, і виявили біс-FASI у різних концентраціях.

Дослідники кажуть, що bis-FASI можна порівняти зі «старішими сумнозвісними» хімікатами, такими як PFOA (перфторована карбонова кислота), частково тому, що їх надзвичайно важко розщепити. Водночас дослідження показують, що хімікати змінюють поведінку водних організмів при низьких концентраціях. Виробництво PFOA у США було припинено, але речовина продовжує забруднювати питну воду. Вчені виявили хімічні речовини bis-FASI у частках на мільярд — це набагато вище, ніж обмеження, встановлені Агентством з охорони навколишнього середовища для PFAS у питній воді.

Існують різні шляхи розповсюдження bis-FASI. Дані про викиди в повітря свідчать про те, що хімікати можуть потрапляти в райони, віддалені від виробничих місць. Вони також можуть потрапляти в навколишнє середовище зі звалищ, куди потрапляє більшість літій-іонних батарей після завершення експлуатації.

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У дослідженні говориться, що лише близько 5% літій-іонних акумуляторів переробляються, а до 2040 року відходів літій-іонних акумуляторів може бути близько 8 млн тонн.

Джерело: businessinsider

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