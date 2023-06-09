Лише за згодою батьків: в Луїзіані обмежать доступ неповнолітніх до інтернету

Луїзіана ухвалила законопроєкт, який забороняє дітям користуватися інтернетом без згоди батьків та у перспективі набуде чинності в серпні 2024 року.

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Законопроєкт HB61 забороняє особам молодше 18 років реєструвати власні облікові записи без згоди батьків в «інтерактивних комп’ютерних службах»: зокрема в Instagram, популярних онлайн-іграх, таких як Roblox і Fortnite, або навіть реєструвати адресу електронної пошти. Документ також дозволяє батькам скасовувати умови контрактів на обслуговування, які їхні діти уклали під час реєстрації облікових записів.

Наразі не надано роз’яснення щодо того, як у штаті забезпечать виконання нових правил, але перед їхнім прийняттям державні установи мають переглянути законопроєкт та надати свої рекомендації. Нині документ відправили на затвердження до губернатора Джона Бела Едвардса, і якщо він його підпише – заборона набуде чинності з 1 серпня наступного року.

«Ми сподіваємося, що губернатор накладе вето на цей законопроєкт. Це порушує права Першої поправки, позбавляє сім’ї батьківських прав і вимагає масового збору даних про всіх громадян Луїзіани», – заявив у четвер віцепрезидент і головний юрисконсульт організації NetChoice Карл Сабо.

Луїзіана – лише один із небагатьох штатів, які протягом останнього року запровадили жорсткі правила для дітей в інтернеті. У березні в Юті ухвалили закон, згідно з яким неповнолітні повинні отримати згоду опікуна перед використанням соціальних мереж, а у квітні подібні правила запровадили в Арканзасі.

Деякі штати, наприклад Каліфорнія, пішли іншим шляхом, вимагаючи від технологічних компаній автоматично увімкнути додаткові параметри конфіденційності для молодих користувачів. Коннектикут, Меріленд, Міннесота, Нью-Джерсі, Огайо та Техас розглядали подібні законопроєкти.

Деякі правила змусять компанії, які володіють соцмережами, перевіряти вік користувачів перед наданням дозволу створити акаунти, часто вимагаючи від людей посвідчення особи з фото. Законопроєкт Луїзіани прямо не вимагає від сайтів впровадження програми перевірки віку.

У квітні під тиском Білого дому група сенаторів оприлюднила Закон про захист дітей у соціальних мережах, який забороняє дітям до 13 років користуватися соцмережами та запроваджує пілотну загальнонаціональну програму перевірки віку. Водночас деякі активісти не погоджуються з такими рішеннями через потребу в оприлюдненні конфіденційних даних, а так групи, як Fight for the Future, кажуть, що заборона соціальних мереж для дітей віком до 18 років може поставити під загрозу дітей з маргіналізованих верств населення, позбавивши їх доступу до корисних ресурсів.

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Джерело: The Verge