Pornhub закрив доступ для всіх користувачів американського штату Юта — і «VPN‎» там одразу став найпопулярнішим пошуковим запитом в Google

Pornhub заблокував доступ до свого сайту в Юті, але це не завадило місцевим мешканцям відвідувати відеоплатформу «‎для дорослих». Згідно з даними Google, одразу після блокування кількість пошукових запитів, які стосувалися VPN‎, різко зросла і нині це найпопулярніший пошуковий термін у штаті.

Чимало пошукових запитів здійснено з великих міст Юти, однак найбільша кількість надходила з менших населених пунктів таких, як Провіденс, Маунт-Плезант, Мороні та Магна. Найпопулярніший запит – «VPN‎-доступ‎», за ним слідують назви різних VPN-‎сервісів та запит «Що таке VPN‎?‎».

Підвищений інтерес жителів Юти до віртуальних приватних мереж проявився після того, як Pornhub скасував доступ до свого сайту для жителів штату – як знак протесту на введення нового закону SB 287 про обов’язкову перевірку віку на сайті через надання користувачами посвідчення особи, який набув чинності 2 травня.

Pornhub опублікував окрему відеозаяву на своєму сайті:

PornHub (and affiliated entities) have banned all traffic from the state of Utah as a result of ‘S.B. 287 Online Pornography Viewing Age Requirements’ bill

PornHub released a statement regarding the traffic ban.

