Pornhub закрив доступ для всіх користувачів американського штату Юта — і «VPN‎» там одразу став найпопулярнішим пошуковим запитом в Google

Pornhub заблокував доступ до свого сайту в Юті, але це не завадило місцевим мешканцям відвідувати відеоплатформу «для дорослих». Згідно з даними Google, одразу після блокування кількість пошукових запитів, які стосувалися VPN, різко зросла і нині це найпопулярніший пошуковий термін у штаті.
Чимало пошукових запитів здійснено з великих міст Юти, однак найбільша кількість надходила з менших населених пунктів таких, як Провіденс, Маунт-Плезант, Мороні та Магна. Найпопулярніший запит – «VPN-доступ», за ним слідують назви різних VPN-сервісів та запит «Що таке VPN?».
- У 2016 році штат Юта оголосив порнографію «кризою громадського здоров’я» та «епідемією, яка завдає шкоди громадянам Юти та нації». У 2009 році Юта вважалася «столицею онлайн-порно США», бо у ній фіксувалася найбільша кількість онлайн-передплатників таких сервісів. У 2021 році губернатор штату Спенсер Кокс підписав закон, згідно з яким усі телефони та планшети, що продаються в Юті мають автоматично блокувати порнографію.
Підвищений інтерес жителів Юти до віртуальних приватних мереж проявився після того, як Pornhub скасував доступ до свого сайту для жителів штату – як знак протесту на введення нового закону SB 287 про обов’язкову перевірку віку на сайті через надання користувачами посвідчення особи, який набув чинності 2 травня.
Pornhub опублікував окрему відеозаяву на своєму сайті:
PornHub (and affiliated entities) have banned all traffic from the state of Utah as a result of ‘S.B. 287 Online Pornography Viewing Age Requirements’ bill
PornHub released a statement regarding the traffic ban.
Information via @LawrenceAbrams pic.twitter.com/afxqsauVak
— vx-underground (@vxunderground) May 2, 2023
«Хоча безпека та дотримання нормативних вимог стоять на першому місці в нашій місії, надання ідентифікаційної картки щоразу, коли ви хочете відвідати платформу для дорослих, не є найефективнішим рішенням для захисту і це ставить під загрозу дітей і конфіденційність», – каже на відео порноакторка Черрі Девілль.
Натомість Pornhub пропонує використовувати «перевірку через пристрій» – тобто користувачі мають підтвердити, що смартфон, комп’ютер або планшет, використовується або належить дорослій людині.
- Раніше обов’язкову вікову перевірку на порносайтах ввели для мешканців Луїзіани. Політика закону передбачає, що платформи, що містять 33,3% і більше порнографії, повинні вимагати підтвердження від користувачів, що вони досягли 18-річного віку. Кілька схожих рішень розглядалися в інших штатах, зокрема в Арканзасі, який нещодавно ухвалив відповідний закон.
Pornhub також вже давно звинувачують у тому, що він не модерує вміст і дозволяє оприлюднювати відео, які містять матеріали жорстокого поводження з дітьми та відео з людьми, які не надавали на це дозволу. Ці побоювання призвели до відставки генерального директора Pornhub Фераса Антуна та головного операційного директора Девіда Тасілло, а також вплинули на відносини Pornhub з іншими компаніями.
Нещодавно сайт змінив власників – його материнську компанію MindGeek придбала новостворена приватна інвестиційна фірма Ethical Capital Partners з Канади. Суму угоди не називають, але відомо, що серед нового керівництва — юристи та ексінвестори в канабіс.