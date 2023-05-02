Новини Бізнес 02.05.2023 о 16:44

Match Group — власник Tinder та інших застосунків для знайомств — залишить російський ринок до 30 червня (бо МКС видав ордер на арешт путіна)

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Match Group, яка володіє сервісом знайомств Tinder, має намір залишити росію до 30 червня, заявляючи про необхідність захисту прав людини.

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«Ми віддані захисту прав людини», – йдеться у звіті компанії. «Наші бренди роблять кроки з обмеження доступу до своїх сервісів в росії і завершать свій відхід з російського ринку до 30 червня 2023 року».

Багато постачальників цифрових послуг з невеликим штатом співробітників у росії, таких як Spotify і Netflix, залишили російський ринок незабаром після того, як росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року. Match Group, яка володіє застосунками для знайомств, такими як Tinder, Hinge та PlentyOfFish, зробила кілька публічних заяв про свою діяльність у росії, але в березні 2022 року відзначила негативний вплив на свій європейський бізнес. Компанія не надала додаткових відомостей про свій запланований вихід з росії.

Компанія Friends Fiduciary Corp (акціонер Match Group) заявила, що Match подала приклад іншим, пов’язавши своє рішення із ризиками для прав людини, з якими стикається український народ. Європол заявив у вересні минулого року, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, «захоплених» окремими особами з метою торгівлі людьми, привертаючи увагу до проблем українських біженців.

Виконавчий директор Friends Fiduciary Джефф Перкінс заявив, що у бізнесу були вагомі причини покинути росію:

«Недобре, щоб надійний бренд продовжував свою діяльність у країні, де глава держави був звинувачений Міжнародним кримінальним судом».

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, звинувативши його у воєнному злочині, пов’язаному з незаконною депортацією сотень дітей з України.

Джерело: reuters


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