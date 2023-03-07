«Мавка. Лісова пісня» за перший вікенд прокату зібрала майже 25 млн грн — рекорд серед українських релізів

Довгоочікуваний анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав 24,9 млн грн протягом першого вікенду кінотеатрального прокату. Таким чином, новинка стала рекордсменом з касових зборів серед вітчизняних релізів за результатами першого вікенду прокату.

Прем’єра анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» відбулася 2 березня. Мультфільм вийшов в прокат в Україні, країнах Північної Африки та Близького Сходу. Протягом 4-5 березня глядачі придбали понад 189 тис. квитків на «Мавку». Це суттєво перебільшує показники інших подібних анімаційних фільмів. Наприклад, фільм «Щедрик», який Film.ua Group вважають успішним у кінопрокаті, за 8 тижнів зібрав понад 84 тис. глядачів та 10,6 млн грн касових зборів.

Загалом, права на трансляцію «Мавки» продали для понад 20 територій. Серед них згадуються США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Монголія, а також країни Близького Сходу та Північної Африки. Також повідомлялося, що команда FILM.UA Distribution веде перемовини з партнерами Азійського регіону, зокрема Китаєм, Кореєю та Японією.

З урахуванням великої кількості країн, де відбуватиметься показ, можна очікувати на подальше суттєве зростання касових зборів «Мавки».

Джерело: forbes