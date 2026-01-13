Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA

Разом видання створять єдину медіагрупу, яку очолить CEO The Page та SPEKA Сергій Охріменко. Співзасновники ITC.ua, MC.today та Highload (далі Creators Media Group, – прим. ред.) Віра Ворон та Тімур Ворона виходять зі складу власників та операційного управління виданнями. Вони зосереджуються на розвитку інших проєктів.

До злиття Creators Media Group займала лідерські позиції в сегменті технологічних ЗМІ в Україні. Після консолідації активів нова група посилить позиції на ринку, і буде функціонувати як повноцінна екосистема якісного контенту для підприємців, IT-фахівців та технологічної спільноти. Усі видання продовжать роботу у штатному режимі. Склад команд групи залишається без змін.

«ITC, Highload, MC.today та The Page формують унікальну екосистему для бізнесу та технологічного ком’юніті, що працює на основі спільних цінностей», — коментує Сергій Охріменко, засновник та СЕО новоствореної медіагрупи. «Ми усвідомлюємо відповідальність перед аудиторією. Тому для стратегічної підтримки й незалежного нагляду за дотриманням журналістських та етичних стандартів ми сформуємо Наглядову раду, до якої увійдуть авторитетні представники сфери медіа, комунікацій, громадського і бізнес-секторів», – пояснює Сергій.

Платформа SPEKA розвиватиметься окремо, як UGC-платформа, що обʼєднає ключових технологічних експертів України. «Ми плануємо створити незалежну Експертну раду. До неї увійдуть провідні ІТ-підприємці, комунікаційники та галузеві експерти. Саме вони формуватимуть вектор розвитку платформи та залучатимуть найкращих авторів», – розповідає Сергій про подальший розвиток ресурсу.

На кінець 2025 року сторінки видань Creators Media Group переглянули близько 70 мільйонів разів, загальна аудиторія за цей період складає приблизно 18 мільйонів унікальних користувачів. Найбільше медіа групи – ITC.ua, його місячна аудиторія – близько трьох мільйонів користувачів. Щомісячне охоплення SPEKA сягає 365 тис. користувачів, The Page, своєю чергою має більше мільйона читачів на місяць.

«Медіабізнес в Україні був захопливою пригодою. Досі не віриться, що буквально за чотири роки ми з Тімуром створили з нуля найбільшу в країні медіагрупу в ніші бізнесу та технологій. Потім почалася повномасштабна війна, і головним стало зберегти проєкти в умовах ідеального шторму. Сьогодні медіагрупа прибуткова, і я вважаю це неймовірним досягненням команди, зважаючи на складнощі ринку», – згадує Віра Ворон, співзасновниця Creators Media Group. Далі Віра планує розвивати агентство міжнародного піару Creators та допомагати українським підприємцям підкорювати світ. «Щиро бажаю успіху новій управлінській команді — вони взялися за дуже цікаву роботу», – каже підприємиця.

«Я пишаюсь командою ITC.ua, яку я створив фактично з нуля. Зараз вона публікує, на мою думку, найбільш професійний та цікавий контент про гаджети та технології в українському сегменті інтернету. Щиро бажаю колегам всього найкращого та буду за ними сумувати», – коментує Тімур Ворона, співзасновник Creators Media Group та екс-головний редактор ITC.ua. «Щодо мене, то мені вже 41 рік, майже 20 з них я присвятив журналістиці. Настав час спробувати щось нове», – пояснює Тімур причини виходу із проєктів.

Довідкова інформація про проєкти

ITC.ua започаткований у 2001 році як розширення журналу «Домашний ПК», що входив до видавничого дому ITC Publishing. Після закриття друкованого видання «Домашний ПК», портал перетворився на автономний проєкт його засновника – Сергія Арабаджи. Влітку 2021 засновники та співвласники MC.today Тімур Ворона та Віра Ворон викупили портал у пана Арабаджі.

На сьогодні ITC – видання номер один в Україні про технології та пристрої. Також серед тем ресурсу – кіно, ігри, наука і техніка, криптовалюти, автомобілі, мілтек, та події в Україні, словом, все те, що цікавить людей, які працюють в технологічних бізнесах та цікавляться тим, що відбувається в їх сегменті у світі.

Щотижня на сайті виходять авторські рецензії на техніку, кіно, авто, ігри. Частину контенту створюють користувачі в рамках блог-платформи, яку видання запустило близько двох років тому. Щомісячна аудиторія ITC – 3 мільйони користувачів. Також ITC має активну спільноту – кількість коментарів на місяць на сайті складає від 10 до 15 тисяч.

В портфоліо видання – спільні проєкти з всесвітньо відомими брендами, такими як Nvidia, Asus, MSI, Lenovo, та багатьма іншими.

The Page – медіа про те, як бізнес впливає на суспільство, а суспільство – на бізнес. Засноване у 2019 році для українських підприємців як інформаційна платформа, що базується на практичних знаннях у сферах економіки та фінансів.

Медіа прагне створити локальний експертний інформаційний простір з прикладною цінністю матеріалів, базованих на аналітиці і даних. У 2023 році The Page відмовилось від російськомовної версії, свідомо йдучи на ризик втрати трафіку.

Наразі The Page має понад 1 мільйон унікальних читачів на місяць. Кількість переглядів переважає 2 мільйони. Аудиторія платформи – економічно активна частина суспільства – люди, що ухвалюють бізнес-рішення і безпосередньо впливають на розвиток економіки країни. Ядро – підприємці 35-54 років, що мешкають у великих містах. Сфера діяльності – топ-менеджмент, малий та середній бізнес, експерти у сфері HR та корпоративного управління.

Стратегія The Page – послідовність: розвиток експертності платформи і фокус на якості аналітичної інформації. Медіа прагне збудувати сталий бренд, що відповідає на потреби економічно і політично свідомих читачів.

У планах The Page на 2026 рік – запуск власних івентів з залученням експертних спікерів, розширення кількості та якості каналів: від YouTube і подкастів до соцмереж разом з TikTok.

SPEKA – медіа про те, як бізнес впливає на технології, а технології – на бізнес. Засноване в грудні 2021 року, як платформа для підприємців і топ-менеджерів, медіа фокусувалось на динамічному ІТ-секторі. За назву обрали SPEKA, як відсилку до «spec» – specification.

З часом платформа переросла у спільноту авторів, що прагнуть розвивати бізнес-середовище через інновації. Поруч з редакційними матеріалами тут діляться досвідом експерти у галузях ІТ, ШІ, креативних технологій, підприємництва і менеджменту.

Аудиторія SPEKA – айтівці, стартапери, технологічні підприємці, креативники і бізнесмени нової генерації – люди, що хочуть бути в курсі світових трендів і розробок, аби впроваджувати їх на локальному рівні. Ядро – молодь від 25 до 44 років з доходом вище середнього, що мешкають у великих містах. Сфера діяльності – ІТ, логістика, виробництво (МСБ), FMCG, маркетинг і фінанси.

Зараз медіа трансформується, аби відгукнутись на потребу своєї аудиторії. У стратегічних планах SPEKA – стати першою UGC-платформою в Україні про бізнес і технології, де основну частину контенту генеруватимуть підприємці й експерти.

Платформа також розширить пул каналів комунікації – поруч з основним ресурсом, бренд розвиватиме соціальні мережі та YouTube, запустить регулярні подкасти та спецпроєкти.

MC.today запустився у 2017 році. Через півроку видання почало генерувати прибуток, і згодом стало найулюбленішим медіа серед підприємців нового покоління. Серед партнерів та клієнтів MC.today в різні роки існування були Visa, Mastercard, Viber, «ПриватБанк», «Ощадбанк», Mercedes-Benz та багато інших компаній.

Влітку 2025 року MC.today оновило позиціювання і зараз розшифровується як MC: Money & Career. Зараз це видання для тих, хто прагне ефективно управляти власними фінансами та будувати успішну кар’єру. Автори MC.today розповідають, як заробляти і накопичувати більше, про інвестиції та розумні витрати, професійне зростання, успіхи українських підприємців та те, як бізнеси допомагають країні.

Highload.tech стартував в січні 2021 року як відповідь на стрімке зростання IT-ринку та публікує живий та цікавий контент про життя та роботу розробників.

Довідкова інформація про засновників та керівників проєктів

CEO новоствореної медіагрупи Сергій Охріменко має понад 20 років досвіду роботи в медіа. Раніше він керував проєктами як в медіа, так і в традиційному бізнесі, зокрема в СКМ. У 2017-2019 роках був членом ради директорів WAN-IFRA від України.

Віра Ворон – співзасновниця Creators Media Group, підприємиця, PR-експертка та журналістка.

Разом із Тімуром Вороною з нуля створила найбільшу в Україні медіагрупу в сегменті IT та бізнесу (до складу входили MC.today, ITC.ua та Highload). Має диплом CIPR (Chartered Institute of Public Relations, Велика Британія). Наразі розвиває агентство міжнародного піару Creators, яке допомагає глобальним бізнесам з українським корінням отримувати публікації у ЗМІ по всьому світу.

Тімур Ворона – український журналіст, письменник, в журналістиці з 2008 року, співпрацював з топовими українськими та західними виданнями такими як AIN.ua, NV, Liga.net, The Next Web, та іншими. Разом із Вірою заснував медіагрупу Creators Media Group, де в різний час займав посади головного редактора ITC.ua та MC.today. Співавтор двох бізнес-книг з Євгеном Черняком «Big Money. Принципи Перших». Загальний тираж – більше 100 тис. екземплярів. Автор книги «Стартап на мільйон». Співавтор посібника про венчурне інвестування разом із Євгеном Ленгом.