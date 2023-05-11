MEGOGO отримав нову айдентику – оновлений логотип та корпоративний шрифт

Медіасервіс MEGOGO представив оновлений візуальний стиль. Айдентику розробив Володимир Смирнов, артдиректор MEGOGO і дизайн-директор Spilka design büro.

Курс Frontend-програміст. Знаєш, чим відрізняється Frontend від Backend? Ми тобі розповімо, як заробляти на цьому . Хочу в IT!

Відтепер платформа має оновлений логотип, бренд-моушен, яскравих персонажів і власний корпоративний шрифт – MEGOGO Interface та MEGOGO Display, створений українським дизайнером Дмитром Растворцевим спеціально для MEGOGO.

До цього масштабне оновлення айдентики MEGOGO проводилося у 2016 році. За 6 років виникла потреба у змінах. Зокрема поставало питання у тому, щоб прибрати дрібні деталі та зробити спрощену геометрію логотипа, створити ілюстрації із фірмовими персонажами й цікавіші анімації.

Логотип сервісу зробили мінімалістичним та мʼякшим для сприйняття, адже ключова цільова аудиторія MEGOGO – сімейна. Замість гострих кутів тепер використовуються більш закруглені форми. При цьому залишили фірмовий мʼятний колір MEGOGO з градієнтами.

Також оновили бренд-моушен з фірмовим джинглом, який відтворюється під час запуску контенту. Звук для анімованого лого спеціально для MEGOGO написав саундпродюсер та композитор Олександр Філоненко.

Курс Стратегічний маркетинг. Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar . Цікаво

«Нова айдентика MEGOGO – це не революція, а еволюція. Це про усунення всіх недоліків, що були знайдені під час експлуатації попередньої версії та доробка візуальних інструментів, яких не вистачало. І що приємно, нова айдентика MEGOGO – це і про віднайдення своєї української ідентичності. За це відповідає шрифт, розроблений Дмитро Растворцевим і натхненний творчістю Василя Кричевського» – зазначає Володимир Смирнов.

Велику увагу MEGOGO приділили й фірмовому шрифту. Над ним працював Дмитро Растворцев, відомий за шрифтами для «Дії», Національного художнього музею, ЗСУ та іншими. Для створення надихалися роботами архітектора, графіка, артдиректора та художника Василя Кричевського, який свого часу був тісно повʼязаний з кіно та розробляв варіанти Державного Герба та валюти УНР. Цифри ж навіяні технікою України радянських часів.