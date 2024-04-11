Механічний годинник Bulgari завтовшки 1,77 мм, або що можна отримати за $0,59 млн

Італійський люксовий бренд Bulgari знову побив власний рекорд найтонших механічних годинників. Новий годинник Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC має товщину всього 1,7 мм — приблизно таку саму, як нитка класичного спагеті з ресторану.

Компанія Bulgari довгий час тримала рекорд найтонших годинників у світі, але після випуску годинника Ferrari RM UP-01 Річарда Мілля (1,75 мм) у 2022 році довелося робити тонкіші. Результатом став Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC, який поставляється з «оптимізованим» 40-мм корпусом «навіть тоншим за монету». Bulgari якимось чином вдалося вмістити всі 170 компонентів, які складають пристрій, у тонкому корпусі.

Bulgari використовує карбід вольфраму для основної пластини годинника (компонент, яка служить основою для всіх рухомих частин), а також титан для браслета, вушок та безеля. На відміну від попередніх годинників-рекордсменів Bulgari, цей є сертифікованим хронометром. Сертифікат наданий швейцарським Офіційним контролем хронометрів (COSC) і вказує на те, що годинник пройшов ретельне тестування, щоб переконатися, що він підтримує точний час.

Годинник має «datamatrix», вигравіюваний на задній панелі, який, за словами виконавчого директора Bulgari Антуана Піна, пропонує «цифровий досвід для вашого годинника». Він також надає власникам доступ до «всієї інформації про продукт», включаючи гарантію та посібник користувача. Однак не уточнюється, чи цей код пов’язує власника із NFT, як попередній ультратонкий годинник Bulgari.

Octo Finissimo Ultra COSC коштує $590 000. Створено лише 20 екземплярів, кожен з яких має футляр, який автоматично встановлює та заводить годинник.

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Джерело: The Verge