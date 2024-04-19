Менеджери, дизайнери, QA: хто найдовше зараз шукає роботу

Найбільше надсилають відгуків і найдовше шукають роботу менеджери, дизайнери та QA. Але рекордсменами в цьому з 34 відгуками закономірно є тестувальники.

Про це йдеться в статистиці, яку оприлюднив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Кандидати-тестувальники, найняті цього року, в середньому відправляли 34 відгуки перш ніж їх найняли. Для порівняння:

девопси — менше 8,

ті, хто претендують на лідерські позиції — лише 4.

Також тестувальники зазвичай найдовше шукають роботу. Медіана днів між першим і останнім відгуком — 86. У менеджерів та дизайнерів — не на багато менше, 81-82. А от топ-менеджери та техліди можуть знайти роботу менше, ніж за місяць.

Найбільше пропозицій перед наймом отримують:

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маркетологи і сейлзи (9)

та девопси (7).

Найменше — QA.

Серед розробників очікувано найбільше відгукуються фронтедери, найменше — С++ , а найбільше пропозицій отримують PHP-кандидати.