Metallica купила цілу фабрику з виробництва вінілових платівок Furnace Record Pressing

На тлі зростання продажів вінілових платівок одна з найвідоміших і найуспішніших рок-груп у світі Metallica вирішила розширити бізнес і купила Furnace Record Pressing – фабрику з виробництва вінілових платівок.

Протягом десяти років Furnace Record Pressing випускала платівки для рок-групи, яка відома випуском високоякісного вінілу. Під час проблем з ланцюжком постачання і затримок з виробництвом завод допоміг групі зберегти доступність більшості її альбомів, а також кількість бокс-сетів, що зростає. Минулого року Metallica випустила понад 902 500 вінілових платівок для більш ніж 620 тис. упаковок. Хоча не всі вони були зроблені Furnace. Група продає приблизно половину своїх платівок у США.

У 2022 і 2021 роках Metallica входила до числа груп, що найбільше продаються на вінілі в США. У 2022 році вона посіла 6-е місце з 387 тис. проданих альбомів, а роком раніше було продано 337 тис. альбомів, що відповідало 7-му місцю. Це особливо примітно для гурту, який не випускав нових студійних альбомів із 2016 року.

Сума угоди щодо купівлі Furnace Record Pressing групою Metallica не уточнюється. Очікується, що ця покупка не вплине на бізнес фабрики. Вона й надалі працюватиме над іншими проєктами крім випуску платівок для Metallica. Водночас рок-група отримує виробничого партнера, на якого зможе покластися за потенційних проблем у галузі. Наприклад, через дорожнечу обладнання та матеріалів, проблеми з постачанням та черги на фабриках деякі виконавці змушені переносити виходи своїх альбомів на вінілі. Маючи власний завод із випуску платівок, Metallica зможе убезпечити себе від цих ризиків.

Джерело: billboard