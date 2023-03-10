Новини Новини 10.03.2023 о 20:13

Продажі вінілових платівок перевищили продажі CD вперше з 1987 року

Вадим Карпусь

Автор новин

Вінілові платівки знову користуються високою популярністю серед любителів музики та переживають серйозне відродження. Про це свідчать дані щорічного звіту Американської асоціації звукозаписних компаній (RIAA). Зазначається, що торік продаж вінілових платівок у США перевищив продаж компакт-дисків – 41 млн проти 33 млн. Це сталося вперше з 1987 року.

Продажі вінілових платівок постійно зростали протягом останніх 16 років. Нині на їхню частку припадає 71% всіх доходів від продажу фізичних музичних форматів. Темпи приросту також вражають. У той час як продажі на фізичних форматах у 2022 році загалом зросли на 4% і принесли дохід у сумі $1,7 млрд, продажі вінілу склали $1,2 млрд, що на 17% перевищує результат попереднього року. Водночас продажі CD впали на 18%.

Продажи виниловых пластинок превысили продажи CD впервые с 1987 года

Відродження інтересу до вінілових платівок спостерігається і в інших країнах. Подібне перевищення продажів вінілу над CD раніше цього року зафіксувала Асоціація продавців продукції індустрії розваг (ERA) у Великій Британії. Приріст продажів вінілу також відзначений у Німеччині, Японії та Південній Кореї.

Відродженню вінілу сприяють кілька факторів. Багато аудіофілів стверджують, що цей формат забезпечує кращий теплий та ламповий звук у порівнянні з цифровим. Ностальгія також відіграє роль для тих, хто пережив золотий вік вінілу. Але й молодші покоління також стимулюють продажі, вихваляючи відчутність формату та художнє оформлення.

Продажи виниловых пластинок превысили продажи CD впервые с 1987 года

Попри зростання продажів вінілу, потокова передача, як і раніше, домінує на ринку. За даними RIAA, на послуги потокової передачі музики, такі як Spotify й Apple Music, припадало колосальні 84% від загального доходу від музики у 2022 році. Приріст порівняно з попереднім роком становив 7%. Дохід від стрімінгу досяг рекордного рівня в $13,3 млрд. Проте продажі цифрових завантажень продовжують знижуватися. Цього року цей формат упав на 20% до $495 млн. У 2021 році продаж також скоротився на 12%.

Джерело: The Verge


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати