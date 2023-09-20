Метелики — не в животі. Де в нашому тілі ми відчуваємо любов (та інші емоції)?

Дослідники з Університету Аалто у Фінляндії спроєктували 27 карт того, як наше тіло реагує на почуття в різних випадках — від простої симпатії до батьківської чи романтичної любові.

Учасникам дослідження запропонували розфарбувати силуети тіл залежно від того, де вони мали тілесні відгуки, коли відчували певний тип любові. Їх також запитували наскільки приємними були ці почуття, наскільки вони були фізично та психічно інтенсивними, а також як пов’язані з дотиками.

У результаті дослідники прийшли до висновків, що усі почуття любові однаково відображаються в голові, однак відрізняються тим, як поширюються тілом: наприклад, в одного учасника відчуття поширювалось на грудну клітину, тоді як в іншого — на все тіло.

«Коли ми переходимо від типів любові з сильнішим досвідом до типів з меншим, відчуття в області грудей стають слабшими», — сказав Пярттілі Рінне, провідний автор дослідження.

Любовні почуття у близьких (зокрема романтичних чи статевих) стосунках переживаються найсильніше, кажуть дослідники. Так само романтичні, сексуальні чи батьківські почуття переважають симпатію до незнайомців. Любов до абстрактних понять, таких як моральна любов або любов до мудрості, відчувалася слабше.

Дослідники також помітили кореляцію між фізичними та психічними почуттями, викликаними коханням.

«Було цікаво знайти тісний зв’язок між фізичною та психічною інтенсивністю емоції та тим, наскільки приємне це відчуття. Чим сильніше відчувається тип любові в тілі, тим сильніше вона відображається в розумі й тим приємніше вона», — сказав Рінне.

У попередньому дослідженні 2013 року близько 700 добровольців із Фінляндії, Швеції та Тайваню попросили виділити на порожніх силуетах тіл ділянки, які стимулювати або дезактивували одну з 14 емоцій, включаючи гнів, огиду, страх, смуток, здивування, гордість і заздрість. Зіставивши дані обох дослідів, вчені виявили, що любов і щастя викликають активність майже всього тіла, тоді як депресія мала протилежний ефект, пригнічуючи відчуття в руках, ногах і голові. Небезпека і страх викликали сильні відчуття в грудях, а гнів був однією з небагатьох емоцій, які активували руки.

У 2018 році фінські дослідники склали карту 100 суб’єктивних людських почуттів з даних понад 1000 учасників та виявили, що вони поділяються на п’ять основних категорій: позитивні та негативні емоції, когнітивні функції, соматичні стани та хвороби. Вчені виявили сильну відповідність між почуттям і відповідними йому тілесними відчуттями, а також подібність між картами відчуттів розуму та тіла в різних суб’єктивних відчуттях. На додаток до припущення про те, що свідомі почуття походять від тілесного зворотного зв’язку, результати покращили наше розуміння того, як тілесні стани та хвороби впливають на благополуччя.

У поточному дослідженні зазначається, що між типами кохання існують значні відмінності і його не слід виділяти у єдину, окрему емоцію.

Дослідження було опубліковано в журналі Philosophical Psychology.

Джерело: Aalto University, New Atlas