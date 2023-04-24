‎Ремонту не підлягають — мільйони хромбуків, закуплені школами США під час пандемії, «прожили‎» лише 3 роки

У 2020 році, на початку пандемії, коли навчальні заклади були вимушені перейти на дистанційну роботу, школи США закупили мільйони ноутбуків, і в основному звернулися до пристроїв на базі ОС Chrome. Однак за даними дослідницької освітньої організації U.S. PIRG значна частина цих хромбуків уже повиходили з ладу, а ремонт виявився занадто дорогим.

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У дослідженні PIRG вказано, що хромбуки важче оновлювати та ремонтувати, ніж ноутбуки з ОС Windows – зокрема через відсутність чи завелику ціну деяких запасних деталей (екранів, шарнірів, клавіатур). Наприклад, дослідники виявили, що в інтернеті немає в наявності майже половини клавіатур Chromebook від Acer, а третина з того, що залишилось – коштує від $89,99 або більше (майже половина вартості типового Chromebook за $200).

Повідомляється, що деякі школи придбали додаткові партії хромбуків лише задля того, щоб отримати необхідні деталі.

«Ці великі витрати можуть змусити школи переглянути вибір Chromebook як стратегію економії», — йдеться у звіті.

Ще одна проблема – дата завершення автоматичного оновлення Chromebook (те, на що користувачі скаржились роками). Наразі Google надає 8 років автооновлення для хромбуків, але відлік починається з моменту, коли компанія сертифікує пристрій, а не в момент, коли він потрапляє в руки користувача. До моменту, доки навчальний заклад придбає і налаштує їх, може пройти половина цього терміну – тобто період автооновлень зменшується до 4-5 років.

«За кілька років після початку використання пристроїв школи залишаються з коробками комп’ютерів із робочими компонентами, які перетворюються на електронне сміття, і змушені купувати нові ноутбуки», — пишуть у звіті.

За оцінками PIRG, якби термін придатності 31,8 млн придбаних у 2020 році хромбуків був удвічі більшим – це б допомогло скоротити викиди CO2e на 4,6 млн тонн (еквівалент виведенню 900 тисяч автомобілів з доріг протягом року).

Дослідницька група рекомендує Google продовжити термін дії автоматичного оновлення для всіх моделей до 10 років після дати їх запуску, зробити компоненти пристроїв більш стандартизованими та виробляти «щонайменше 10% запасів» запасних частин.

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Також Google радять скасувати відмову від віддаленого керування Chromebook і встановити віддалені операційні системи (зокрема, Linux), що зробить перепродаж ноутбуків більш привабливим для користувачів.

«Вибір операційної системи — це не тільки право споживача, він збільшить вартість перепродажу та повторного використання ноутбука на роки», — пишуть автори.

Представник Google Пітер Ду в коментарі The Verge сказав, що термін автоматичного оновлення і так подовжили (з 5 років у 2016-му до 8-ми у 2020-му році), і наразі компанія працює з партнерами щодо використання компонентів, які легше ремонтувати, а також створенням виробничих процесів з меншою кількістю викидів.