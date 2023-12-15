Мінцифри презентувала інноваційну візію розвитку України WINWIN

Міністерство цифрової трансформації представило глобальну інноваційну візію WINWIN. Вона визначає головні напрями розвитку України під час та після війни. Як очікується, втілення візії допоможе країні зробити економічний стрибок та створити умови для розвитку бізнесу, освіти та науки.

Зазначається, що саме інновації є ключем до перемоги та фундаментом високого рівня життя. Вони необхідні під час війни для збереження людських життів. Після війни вони допоможуть з розміновуванням території, розвитком людського капіталу, посилення економіки та відновлення глобальної безпеки.

Зараз у фокусі перебувають оборонні, медичні, сільськогосподарські, «зелені», біо- та освітні технології. А крім того ─ технології державного управління, економіка без кордонів, штучний інтелект, кібербезпека, віртуальна реальність тощо.

Візія містить 4 розділи: «Інновації сьогодні», «Інновації майбутнього», «Інноваційна візія України 2030» та «Стратегія інновацій».

Мінцифри створило документ з детальним планом щодо кожного сектору та пропонує всім зацікавленим особам долучитись до формування. Долучитись до громадських обговорень та стати частиною візії WINWIN можна, надіславши листа на електронну адресу [email protected].

Після завершення громадських обговорень глобальну інноваційну візію (https://winwin.gov.ua/) затвердять на рівні Кабміну, і вона стане офіційною державною стратегією.

Додатково міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна посіла третє місце в європейському рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity. На першому місці опинилась Франція, на другому — Польща. Україна, перебуваючи в умовах повномасштабної війни, посіла третє місце з такими балами:

Політика відкритих даних — 625

Функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607

Вплив відкритих даних — 600

Якість відкритих даних — 611

До рейтингу увійшли 35 європейських країн. Уперше Україна в рейтингу Open Data Maturity опинилася у 2020 році й була на 17-му місці.