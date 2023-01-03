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Мінцифри та eQualitie передали провайдерам батареї SBL – вони підтримуватимуть роботу мереж до 12 годин після відключень світла

Мінцифри та eQualitie передали провайдерам батареї SBL – вони підтримуватимуть роботу мереж до 12 годин після відключень світла

Міністерство цифрової трансформації повідомило про допомогу, надану українським інтернет-провайдерам. Зазначається, що Мінцифра разом з організацією eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL.

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Минцифры и eQualitie передали провайдерам батареи SBL – они будут поддерживать работу сетей до 12 часов после отключения света

Такі батареї призначені для забезпечення безперебійної роботи обладнання провайдерів під час вимкнення електропостачання. Завдяки батареям SBL провайдери зможуть надавати послуги ще протягом 10-12 годин після відключень світла.

«Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини», – зазначає пресслужба Мінцифри.

Згідно з наявною інформацією, батареї отримали 29 інтернет-провайдерів з усіх областей України. Переважно це провайдери з Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Зазначається, що саме ці регіони мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.


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