Мінцифри та eQualitie передали провайдерам батареї SBL – вони підтримуватимуть роботу мереж до 12 годин після відключень світла

Міністерство цифрової трансформації повідомило про допомогу, надану українським інтернет-провайдерам. Зазначається, що Мінцифра разом з організацією eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL.

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Такі батареї призначені для забезпечення безперебійної роботи обладнання провайдерів під час вимкнення електропостачання. Завдяки батареям SBL провайдери зможуть надавати послуги ще протягом 10-12 годин після відключень світла.

«Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини», – зазначає пресслужба Мінцифри.

Згідно з наявною інформацією, батареї отримали 29 інтернет-провайдерів з усіх областей України. Переважно це провайдери з Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Зазначається, що саме ці регіони мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.