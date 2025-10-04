Новини Пристрої 04.10.2025 comment views icon

Модерка створила з конструктора Lego Game Boy справжню консоль Game Boy — і вона працює

Вадим Карпусь

Модерка створила з конструктора Lego Game Boy справжню консоль Game Boy — і вона працює
Модернізована версія Lego Game Boy / Х @natalie_thenerd

Розібратися в гаджетах і зробити з них щось нове — це суть справжнього технічного хобі. Але іноді проєкт виглядає настільки природно, що його просто неможливо не реалізувати. Саме так сталося з Наталі, відомою в мережі як @natalie_thenerd. Побачивши анонс конструктора Lego Game Boy, вона вирішила перетворити іграшкову модель на повноцінну, справжню консоль. Менше ніж за добу після виходу набору Lego вона це зробила, і результат перевершив усі очікування.

Новий конструктор Lego Game Boy лише кілька днів як з’явився у продажу, але вже отримав чудові відгуки за деталізацію й ностальгійну точність. Наталі одразу взялася до роботи: вона помітила, що в корпусі моделі є невеликий отвір за екраном — передбачений для декоративного картриджа. Саме це стало її точкою входу в проєкт.

Інженерка створила власну друковану плату, у якій використала процесор MGB (версія Game Boy Pocket) із вбудованою оперативною пам’яттю — критичною для економії місця. Фактично, вона застосувала оригінальні мікросхеми Game Boy, а не емульований варіант, що робить мод набагато “чеснішим” і технічно вражаючим. Уся плата виявилася навіть меншою за стандартний картридж DMG, який використовувався у першій моделі Game Boy.

Модерка створила з конструктора Lego Game Boy справжню консоль Game Boy — і вона працює
Плата для Lego Game Boy

До цього апаратного ядра Наталі під’єднала найменший доступний на ринку екранний модуль, замінивши декоративні пластикові картки, які Lego поклала в набір. Довелося зняти кілька деталей корпусу, щоб усе вмістити. Але навіть попри це, робота ще не завершена.

В інтерв’ю The Verge розробниця розповіла, що поки не вдалося змусити кнопки працювати як справжні — хоча вони дійсно натискаються і клацають, як у Lego-наборі. У своєму блозі вона зазначила, що вже розробляє 3D-друковану деталь, яка з’єднає кнопки з платою, як вона раніше зробила з портом USB-C, інтегрованим у мод.

Коли всі частини зійдуться, Lego Game Boy стане повноцінною ретроконсольною системою, здатною запускати справжні картриджі Nintendo. На відео Наталі демонструє, як пристрій завантажує Tetris, хоча поки що не показує сам процес гри. З огляду на швидкість, із якою вона створила цей прототип, можна очікувати, що проєкт продовжить розвиватися — із планами викласти 3D-файли у відкритий доступ, щоб кожен охочий міг зробити власний “ігровий” Lego Game Boy.

До речі, це не перше досягнення Наталі: раніше вона вже створювала повністю прозорий Game Boy з нуля, що ще раз підтверджує її технічну майстерність і натхнення.

