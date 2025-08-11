banner
Модерка створила прозорий Game Boy Color з прозорою материнською платою

Вадим Карпусь

Модерка створила прозорий Game Boy Color з прозорою материнською платою
Прозора консоль Game Boy Color / natalie

Модерка самоук Наталі Тенерд створила унікальну материнську плату для Game Boy Color на базі повністю прозорої друкованої плати. Вона працює так само, як і оригінал, але виглядає приголомшливо, особливо в поєднанні з прозорим корпусом. У своєму дописі в X вона зазначила, що розробила власні схеми й повністю прибрала шар заземлення з плати, щоб зробити її абсолютно прозорою. Для сучасних пристроїв таке рішення було б критичним, але у випадку з простою портативною консоллю Game Boy Color це не створює проблем для роботи.

Хоча зворотну інженерію консолі Наталі виконала самостійно, виготовлення прозорої плати вона замовила у стороннього виробника. Для цього використали матеріал, схожий на акрил, з невисокою температурою плавлення — близько 200 °C, що вимагало максимально обережної пайки чипів, аби уникнути пошкодження.

У підсумку, окрім мікросхем, мідних доріжок, екрана та невеликої додаткової плати, у її модифікованій консолі Game Boy Color усе інше — абсолютно прозоре. Навіть зчитувач картриджів, запозичений із китайського клону, має напівпрозорий корпус. Завершує образ прозорий корпус з напівпрозорими кнопками — справжня see-through консоль.

Цей прозорий варіант Game Boy Color — унікальний арт-проєкт, створений виключно для задоволення, тож придбати його неможливо. До того ж прозора плата виявилася досить гнучкою й крихкою, тому навряд чи витримає щоденне використання, особливо якщо потрапить у руки емоційного гравця. Кілька ентузіастів запропонували замінити мідні доріжки на срібні для ще більш чистого вигляду або додати підсвітку, щоб підкреслити дизайн. Враховуючи, що Наталі заснувала спільноту Modded Gameboy Club і активно працює в ній, цілком імовірно, що подібні експерименти ще з’являться.

Ідея вже надихнула інших фанатів прозорої електроніки на використання цієї технології в інших пристроях, наприклад у Nothing Phone 2. Прозорий дизайн знову у тренді: з’являються прозорі павербанки, корпуси SSD та інші гаджети. Але поки що прозорі плати залишаються малостійкими й дорогими у виробництві, тож масового впровадження чекати зарано.

Джерело: tomshardware

