Модерка створила прозорий Game Boy Color з прозорою материнською платою

Прозора консоль Game Boy Color

Модерка самоук Наталі Тенерд створила унікальну материнську плату для Game Boy Color на базі повністю прозорої друкованої плати. Вона працює так само, як і оригінал, але виглядає приголомшливо, особливо в поєднанні з прозорим корпусом. У своєму дописі в X вона зазначила, що розробила власні схеми й повністю прибрала шар заземлення з плати, щоб зробити її абсолютно прозорою. Для сучасних пристроїв таке рішення було б критичним, але у випадку з простою портативною консоллю Game Boy Color це не створює проблем для роботи.

Хоча зворотну інженерію консолі Наталі виконала самостійно, виготовлення прозорої плати вона замовила у стороннього виробника. Для цього використали матеріал, схожий на акрил, з невисокою температурою плавлення — близько 200 °C, що вимагало максимально обережної пайки чипів, аби уникнути пошкодження.

У підсумку, окрім мікросхем, мідних доріжок, екрана та невеликої додаткової плати, у її модифікованій консолі Game Boy Color усе інше — абсолютно прозоре. Навіть зчитувач картриджів, запозичений із китайського клону, має напівпрозорий корпус. Завершує образ прозорий корпус з напівпрозорими кнопками — справжня see-through консоль.

Цей прозорий варіант Game Boy Color — унікальний арт-проєкт, створений виключно для задоволення, тож придбати його неможливо. До того ж прозора плата виявилася досить гнучкою й крихкою, тому навряд чи витримає щоденне використання, особливо якщо потрапить у руки емоційного гравця. Кілька ентузіастів запропонували замінити мідні доріжки на срібні для ще більш чистого вигляду або додати підсвітку, щоб підкреслити дизайн. Враховуючи, що Наталі заснувала спільноту Modded Gameboy Club і активно працює в ній, цілком імовірно, що подібні експерименти ще з’являться.

Ідея вже надихнула інших фанатів прозорої електроніки на використання цієї технології в інших пристроях, наприклад у Nothing Phone 2. Прозорий дизайн знову у тренді: з’являються прозорі павербанки, корпуси SSD та інші гаджети. Але поки що прозорі плати залишаються малостійкими й дорогими у виробництві, тож масового впровадження чекати зарано.

Джерело: tomshardware