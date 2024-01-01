Новини Military Tech 01.01.2024 о 17:24 comment views icon

Морські дрони Sea Baby здатні відстрілюватися – «Малюк» має «вогнеметну систему»

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Морські дрони Sea Baby здатні відстрілюватися – «Малюк» має «вогнеметну систему»

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За час експлуатації, від перших атак на Севастопольську та Стрілецьку бухти, розроблені СБУ та ВМС морські безпілотники Sea Baby зазнали значного вдосконалення. Бойова частина «Малюків» зросла від 108 до 850 кг, в них з’явилася «вогнеметна система» – про це розповів «Українській правді» голова СБУ Василь Малюк.

Крім збільшення бойової міці, Sea Baby отримали систему зв’язку вартістю понад $300 тис., непомітний для радарів корпус, та інші інноваційні рішення.

УП отримала відео першого у світі морського бою з використанням озброєння дронів. У відповідь на атаку російських кораблів безпілотник здивував окупантів, коли розвернувся та почав відстрілюватися.

«SeaBaby – це вже не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку СБУ сьогодні активно використовує для різних завдань, у тому числі й для атак на чорноморський флот рф».

Василь Малюк називає морські дрони одним з найефективніших способів морського боя. За часи відкритої війни силам оборони України вдалося ліквідувати 23 малих та великих кораблів ворога і навіть один підводний човен. Зараз російські кораблі фактично витіснені з Криму, але президент України поставив більш амбітне завдання – контроль над Чорним морем, щоб кораблі окупанта ніде не у ньому не мали безпечної гавані.

Українські морські дрони: «Марічка», Sea Baby, MAGURA V5 та інші

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