Морські дрони Sea Baby здатні відстрілюватися – «Малюк» має «вогнеметну систему»

За час експлуатації, від перших атак на Севастопольську та Стрілецьку бухти, розроблені СБУ та ВМС морські безпілотники Sea Baby зазнали значного вдосконалення. Бойова частина «Малюків» зросла від 108 до 850 кг, в них з’явилася «вогнеметна система» – про це розповів «Українській правді» голова СБУ Василь Малюк.

Крім збільшення бойової міці, Sea Baby отримали систему зв’язку вартістю понад $300 тис., непомітний для радарів корпус, та інші інноваційні рішення.

УП отримала відео першого у світі морського бою з використанням озброєння дронів. У відповідь на атаку російських кораблів безпілотник здивував окупантів, коли розвернувся та почав відстрілюватися.

«SeaBaby – це вже не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку СБУ сьогодні активно використовує для різних завдань, у тому числі й для атак на чорноморський флот рф».

Василь Малюк називає морські дрони одним з найефективніших способів морського боя. За часи відкритої війни силам оборони України вдалося ліквідувати 23 малих та великих кораблів ворога і навіть один підводний човен. Зараз російські кораблі фактично витіснені з Криму, але президент України поставив більш амбітне завдання – контроль над Чорним морем, щоб кораблі окупанта ніде не у ньому не мали безпечної гавані.

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