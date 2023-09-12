Ігри Новини 12.09.2023 о 18:22

Mortal Kombat 1 ─ трейлер до релізу перезапуску файтингу із новими кривавими фаталіті

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Вадим Карпусь

Автор новин

За тиждень до виходу гри Mortal Kombat 1 студія NetherRealm Studios опублікувала релізний трейлер майбутнього проєкту. Він є сумішшю сюжетних фрагментів, кат-сцен та геймплейних поєдинків. Не обійшлося без нових кривавих та жорстоких фаталіті.

4-хвилинний трейлер також демонструє деяких бійців та нові ігрові механіки. Наприклад, у кількох сценах видно залучення камео-бійців, а також показано RPG-режим «Вторгнення».

«Це у нашій крові. Відкрийте для себе відроджений всесвіт Mortal Kombat, створений Богом Вогню Лю Кангом. Mortal Kombat 1 відкриває нову еру культової франшизи з новою бойовою системою, ігровими режимами та фаталіті!», ─ йдеться в описі трейлера.

Гра Mortal Kombat 1 вже доступна для попереднього замовлення, а її реліз заплановано на 19 вересня. Покупці преміум версії отримають доступ до гри вже 14 вересня. Перезапуск відомої серії файтингів вийде на платформах ПК (Steam та EGS), PS5, Xbox Series та Switch.

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