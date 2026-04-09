Mortal Kombat 1 долає позначку у 8 мільйонів копій: фанати продовжують "фаталіті"

NetherRealm Studios офіційно оголосила про нове досягнення свого останнього файтингу — Mortal Kombat 1. Навіть після того, як розробники зосередилися на своєму наступному великому проєкті, гра продовжує демонструвати стабільні продажі, перетнувши межу у 8 мільйонів проданих одиниць. Це підтверджує статус франшизи як одного з комерційних стовпів жанру, хоча шлях до цієї цифри був сповнений технічних викликів та суперечок щодо моделі монетизації.





Згідно з останніми звітами, за вісім місяців з останнього оновлення статистики гра додала ще 1,8 мільйона копій. Значну роль у цьому відіграв випуск Mortal Kombat 1: Definitive Edition у травні 2025 року, що зібрав весь контент Kombat Pack та доповнення Khaos Reigns в одному пакеті. Технічно гра пройшла довгий шлях: від проблемного релізу на Nintendo Switch до серйозної оптимізації, яка зробила проєкт цілком іграбельним. Ба більше, з появою нової консолі Nintendo (Switch 2), гравці відзначають значне покращення стабільності кадрів та якості текстур завдяки зворотній сумісності.

У порівнянні з конкурентами, MK1 випереджає Street Fighter 6 (понад 6 млн), але все ще наздоганяє свого попередника — Mortal Kombat 11, який за свій життєвий цикл розійшовся накладом у 15 мільйонів. Цікаво, що вплив знижок та розпродажів на цифрові копії ігор став ключовим фактором у досягненні цього ювілею, оскільки видавець часто пропонував гру за вигідними цінами. Незважаючи на критику системи Kameo-бійців, спільнота залишається активною, особливо в контексті розвитку кіберспортивних дисциплін у 2026 році.





Хоча Ед Бун та його команда вже працюють над таємничим “наступним проєктом” (імовірно, новою частиною Injustice або наступним кроком у всесвіті MK), підтримка серверів та сезонні оновлення косметичного контенту тривають. Для індустрії це показник того, що навіть ігри-сервіси з неоднозначним сприйняттям здатні на довгу дистанцію, якщо бренд має таку потужну фан-базу. Тим часом фанати готуються до прем’єри сиквелу фільму “Mortal Kombat 2”, що має додатково підігріти інтерес до ігрової серії вже цієї осені.

Джерело: Nintendo Life