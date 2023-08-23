Микола Тищенко сплутав офіс Wix з шахрайським колл-центром – заявився туди з обшуками та обізвав айтівців «колаборантами»

22 серпня в БЦ «Саксаганський» пройшли обшуки, пов’язані з виявленням шахрайських колл-центрів – у будівлі, зокрема, винаймає приміщення ізраїльська ІТ-компанія Wix.
Попри те, що в коментарі AIN.UA представники Wix заявили, що обшуки проходили не у них – телеграм канал «Підслухано в IT» стверджує, що правоохоронці їх все-таки відвідали. Щобільше – під проводом народного депутата та «ексревізора» Миколи Тищенка.
Тищенко нібито помилився поверхом (колл-центр у будівлі дійсно є) та почав кричати на співробітників Wix, називаючи їх «колаборантами, ухилянтами та злодіями».
«Через деякий час, схоже, він зрозумів, що там щось не так, що люди нікуди не розбігаються і продовжують працювати, попри цей рейд, і тоді, схоже, зрозумів, що помилився адресою і вони всі пішли без жодного вибачення», – пишуть у телеграм-каналі.
Сам депутат додав у власний телеграм-канал відео з місця обшуків біля БЦ «Саксаганський» із коментарем, в якому ніяк не згадує свою прикру помилку:
«На 3,4,5 та 8 поверхах дійсно розташований даний офіс. Окрім цього, за інформацією, там працюють ухилянти, працівники без трудових договорів, а також розташована ботоферма, яка працює на награбовані з українців гроші в інтересах рф».
Тищенко, як відомо, був виключений зі складу «Слуги народу» після подорожі до Таїланду, яку називав «робочою».