Микола Тищенко сплутав офіс Wix з шахрайським колл-центром – заявився туди з обшуками та обізвав айтівців «колаборантами»

22 серпня в БЦ «Саксаганський» пройшли обшуки, пов’язані з виявленням шахрайських колл-центрів – у будівлі, зокрема, винаймає приміщення ізраїльська ІТ-компанія Wix.

Попри те, що в коментарі AIN.UA представники Wix заявили, що обшуки проходили не у них – телеграм канал «Підслухано в IT» стверджує, що правоохоронці їх все-таки відвідали. Щобільше – під проводом народного депутата та «‎ексревізора» Миколи Тищенка.

Тищенко нібито помилився поверхом (колл-центр у будівлі дійсно є) та почав кричати на співробітників Wix, називаючи їх «колаборантами, ухилянтами та злодіями‎».

«‎Через деякий час, схоже, він зрозумів, що там щось не так, що люди нікуди не розбігаються і продовжують працювати, попри цей рейд, і тоді, схоже, зрозумів, що помилився адресою і вони всі пішли без жодного вибачення‎», – пишуть у телеграм-каналі.

Сам депутат додав у власний телеграм-канал відео з місця обшуків біля БЦ «Саксаганський» із коментарем, в якому ніяк не згадує свою прикру помилку:

«‎На 3,4,5 та 8 поверхах дійсно розташований даний офіс. Окрім цього, за інформацією, там працюють ухилянти, працівники без трудових договорів, а також розташована ботоферма, яка працює на награбовані з українців гроші в інтересах рф».

Тищенко, як відомо, був виключений зі складу «‎Слуги народу» після подорожі до Таїланду, яку називав «‎робочою».