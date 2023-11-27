Новини Технології 27.11.2023 о 16:37 comment views icon

Митниця запустила онлайн-сервіс для швидкого відстеження оформлення посилок з-за кордону

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Відтепер українці можуть легко та швидко відстежувати статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень — відповідна онлайн-послуга вже доступна на офіційному сайті «Єдиного вікна для міжнародної торгівлі» за цим посиланням.

«Єдине вікно для міжнародної торгівлі» — онлайн-сервіс Державної митної служби України, що об’єднує різні послуги, які стосуються міжнародної торгівлі; насамперед для учасників зовнішньоекономічної діяльності, але є там кілька послуг для українців, як-от Автомобільний калькулятор. Чергове оновлення розділу “Громадянам” принесло функцію Оформлення пошти та експрес відправлень. Вона дозволяє швидко перевірити статус проходження посилки на митниці, просто вказавши її номер у відповідне поле (скриншот нижче).

Відстеження митного оформлення посилок з-за кордону
На сайті ДМСУ з’явилася функція перегляду статусу митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень

Повний протокол проходження посилки через процес митного оформлення можна отримати після входу до Особистого Кабінету та проходженням авторизації за допомогою id.gov.ua. Додатково знадобиться зазначити адресу електронної пошти, яку користувач надав оператору або відправнику.

Митниця запустила онлайн-сервіс для швидкого відстеження оформлення посилок з-за кордону
Інтерфейс та головне меню Особистого Кабінету на сайті ДМСУ

Сама послуга безперечно є надзвичайно потрібною і корисною, а в теперішній ситуації — особливо: на початку листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною, і досі продовжують блокувати пункти пропуску. Наразі близько 3 тис. вантажівок застрягли в чергах, зафіксовано щонайменше два смертельні випадки і є загроза перевезенням, від яких прямо залежить національна безпека України, зокрема й гуманітарні та військові вантажі. Раніше в Асоціації міжнародних автоперевізників оцінили збитки для економіки України в понад 400 мільйонів євро. Організатором цих страйків вважається Рафаль Маклер — представник ультраправої партії Ruch Narodowy, який має відверту  проросійську позицію та зв’язки з росією.

Залишається пригадати, що актуальний ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону — як і раніше, становить 150 євро.

Щодо ліміту 150 євро для безмитного ввезення посилок з-за кордону — насправді його підвищили майже рік тому

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