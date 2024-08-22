МЗС запускає «е-Консул»: як нові сервіси полегшать життя українців за кордоном

Кабінет міністрів України (КМУ) ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул». Мета її створення – забезпечити доступність та якість сервісів МЗС для громадян України за кордоном.

«Модернізована система «е-Консул» зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично», – зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

МЗС вже створило необхідну цифрову платформу, на якій у закритому режимі тестують електронні послуги для українців за кордоном. Мова йде про оновлену електронну чергу, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок.

Водночас ведуться роботи з підключення системи до державних реєстрів та інформаційних баз. Це дасть можливість скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%. Громадянам не доведеться надавати документи, які вже є у наявності у держави.

Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою «е-Консул» вже цього року. В наступному році планується нарощувати темпи цифровізації консульської сфери.

Джерело: Судово-юридична газета

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