На Хмельницькій АЕС почали будівництво двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse – вона дозволяє маневрувати блокам

Енергоатом розпочав проєкт зі зведення енергоблоків №5 та №6 за технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. В церемонії закладення першого кубу бетону блока №5 Хмельницької АЕС взяли участь міністр енергетики України Герман Галущенко, Посол США в Україні Бріджит Брінк, голова правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

Зазначається, що блок №5 Хмельницькій атомній електростанції стане першим в Україні, зведеним за американською технологією АР1000. Особливість цієї технології полягає в можливості маневрування блоків. Це особливо корисно в нинішніх умовах, коли російсько-терористичні війська здійснюють удари по балансуючим генеруючим потужностям української енергетики.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей, і основний фокус зосереджений на атомній енергетиці, оскільки вона генерує понад 50% електроенергії в країні.

«Особливо гостро це питання постає на тлі незаконного захоплення Запорізької АЕС загарбниками, і тому зараз Україна потребує додаткових енергоблоків. Я вітаю намагання і бажання уряду України, а також Міністерства енергетики й Енергоатома в напряму розбудови саме атомної енергетики. Ці блоки на Хмельницькій АЕС будуть першими з дев’яти, які планується побудувати в Україні спільно з Westinghouse за технологією АР1000», – сказала Бріджит Брінк.

Згодом Хмельницька АЕС стане найпотужнішою у Європі. Зараз це звання має тимчасово захоплена Запорізька АЕС. Проте завдяки будівництву ХАЕС-5, ХАЕС-6, після запуску в експлуатацію двох нових блоків №3 та №4 тут, потужність ХАЕС перевищить потужність ЗАЕС. Про це заявив очільник Енергоатома Петро Котін.

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Президент та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман розповів про переваги реакторів АР1000 та зазначив, що його компанія вже запустила 6 таких блоків у світі, які здатні успішно експлуатуватись від 60 до 100 років. Він додав, що цей проєкт «створить багато робочих місць під час будівництва, експлуатації, ремонтів та технічного обслуговування».

Крім того, за словами Патріка Фрагмана, національна безпека залежить від енергетичної.

«Наразі всі українські енергоблоки позбулися залежності від рф і можуть працювати на американському паливі», – зауважив виконавчий директор Westinghouse Electric Company.

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Джерело: Енергоатом

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