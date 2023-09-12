«Енергоатом» та Westinghouse домовилися про співпрацю у розгортанні в Україні малого модульного реактора AP300

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse Electric Company уклали меморандум про взаєморозуміння у сфері впровадження малого модульного реактора Westinghouse AP300 в Україні. Відповідний документ підписали президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін і головний виконавчий директор Westinghouse Патрік Фрагман.

Угода передбачає створення спільної робочої групи для співпраці в укладенні контрактів, ліцензуванні та налагодженні локального ланцюга постачання.

«Україна має всі перспективи стати одним з лідерів чистої енергії та наростити потужності атомної генерації як завдяки будівництву нових енергоблоків великої потужності, так і завдяки встановленню малих модульних реакторів, перші з яких можуть з’явитися вже протягом найближчих десяти років», – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що важливою складовою домовленостей є локалізація виробництва. Адже Україна має одних з найкращих у світі фахівців атомної галузі.

Своєю чергою виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман зазначив, що компанія рада підтримати український народ і «Енергоатом» чистою, надійною та безпечною енергією.

Нагадаємо, Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає перехід до безвуглецевої енергетики, для якої однією з базових буде атомна генерація. Впровадження технологій малих модульних реакторів визначається одним із пріоритетів розвитку атомної енергетики.

Джерело: Енергоатом