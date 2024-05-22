На морські дрони «Sea Baby» встановили «Гради» — плавучі РСЗВ вже атакували росіян

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в СБУ, українських морські дрони «Sea Baby» оснастили ракетною установкою залпового вогню «Град». Надані фото демонструють, зокрема, випробування конструкції на суходолі, які проходили взимку. Це другий випадок оснащення українських безпілотних катерів ракетами та перше в історії подібне застосування РСЗВ.

Швидше за все, публічне повідомлення про нові «Sea Baby» сталися після того, як їх вже помітили росіяни. На оприлюдненому відео з дронів окупантів можна побачити застосування такою плавучої РСЗВ неподалік Кінбурнської коси — атака сталася позаминулої ночі.

Напрямні для ракет здаються коротшими за оригінальні, вони закріплені по три з кожної сторони дрона. Сайт Defense Express зазначає, що установка закріплена з фіксованим кутом — катеру потрібно зайняти точну позицію перед завдаванням удару. Кут невеликий, тож і дальність ракет буде меншою за 20 км в сухопутних «Градів».

Також навряд плавучі «Гради» влучають у ціль надто точно, через хитання платформи на воді. Подібна установка може бити лише по площі та нерухомим об’єктам. Цікавим її застосуванням можуть бути удари по об’єктах на березі та біля нього, зокрема портів та кораблів.

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Безпілотник з «Градом» не лишиться без боєкомплекту. Калібр 122 мм дуже поширений у світі. Під нього є дуже багато різних ракет, зокрема й високоточних, що може певною мірою компенсувати неточність такої РСЗВ.