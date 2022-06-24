На Полтавщині харків’янку засудили до трьох років умовно й 12 356 грн штрафу за розповсюдження нюдсів в Telegram

Як виявилося, правоохоронні органи не сидять склавши руки та стоять на сторожі суспільної моралі.

Так, Октябрський райсуд Полтави виніс вирок харків’янці, провина якої полягає в розповсюдженні власних інтимних фото та відео через закриті канали в Telegram. Матеріали вона знімала на камеру свого смартфона iPhone 11. Про вартість доступу до каналів з еротичним контентом вона повідомляла через ще один Telegram-канал, посилання на який розмістила у себе в Instargam. Охочі подивитися на відверті світлини дівчини повинні були перерахувати гроші на її карту в monobank. Доступ коштував від 300 до 500 грн (імовірно, залежно від каналу).

Працівники слідчих органів знайшли докази 8 епізодів виготовлення відвертого контенту, а також 6 фактів оплати доступу до них. За пів року, з травня по жовтень 2021 року, дівчина змогла заробити таким чином щонайменше 3000 грн. А в жовтні проти неї й відкрили справу за чч. 1, 3 ст. 301 ККУ (Виготовлення, зберігання з метою збуту, збут зображень порнографічного характеру). Під час проведення обшуку у квартирі підозрюваної харківські правоохоронці вилучили речові докази, а саме чорну маску, шкіряну червону плітку з дерев’яною ручкою, червоний шар із червоним шкіряним ременем, два фалоімітатори, анальну пробку, три картки Монобанку та Приватбанку, смартфони iPhone 11 та Redmi Note 8 Pro. Щоб визначити, чи належать до порнографії матеріали, які розповсюджувала дівчина, слідство також залучила експерта. Він проаналізував фото та відео, а його послуги коштували 12356 грн.

Оскільки суди у Харкові зараз не працюють, правосуддя чинив суд у Полтаві. На засіданні Дар’я Х. визнала провину і підтвердила всі викладені вище обставини. Суддя Тетяна Січиокно визнала її винною у виготовленні та збуті порнографічних матеріалів, в тому числі — повторно. У якості покарання було призначено 3 роки ув’язнення, але від відбування цього терміну дівчину звільнено з випробувальним терміном — 1 рік. Крім того, зловмисницю зобов’язали відшкодувати державі витрати на залучення експерта. І ще суд постановив знищити вилучені під час обшуку секс-іграшки, а от диск з копіями відвертих матеріалів – зберегти.

Зазначимо, виготовлення та збут порнографії досі вважається в Україні кримінальним злочином. І це не перший випадок, коли правоохоронці звинувачують блогерів за цією статтею та використовують державні гроші на багаторазові експертизи. Разом з тим, під час війни деякі дівчата започаткували рух теронліфанс, продаючи свою відверті знімки та збираючи пожертви на ЗСУ. Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев навіть вихвалявся, що до бюджету надійшли $305 тис. податків від сервісу OnlyFans.

Джерело: kop