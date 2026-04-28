monobank тихо тестує сервіс підпису документів: що відомо про monodoc

Без будь-якого публічного анонсу monobank запустив тест нового сервісу для роботи з електронними документами. Йдеться про продукт під назвою monodoc. Його вже можна відкрити у браузері та перевірити, як він працює.





Фактично monodoc — це вебплатформа, де користувач може завантажити документ, підписати його цифровим підписом і передати іншій людині. Наразі сервіс підтримує кілька способів підпису. Користувач може скористатися як електронним підписом від самого банку (monoКЕП), так і сторонніми рішеннями, як от Дія.Підпис або файлові ключі.

Функціональність поки базова, але достатня для щоденного використання. Можна створити публічне посилання на документ, запросити інших людей до підписання за ім’ям або електронною поштою, змінити назву файлу чи підготувати його до друку. Схоже, що monodoc орієнтований на різні сценарії використання — від особистих документів до робочих процесів. Інформації про тарифи, платні функції чи бізнес-моделі наразі немає.





Нині сервіс розміщений на піддомені doc.mono.bank. При цьому головний сайт mono.bank не містить ніякої інформації. Водночас дані сервісу частково підтверджують його зв’язок із банком. За інформацією Who.Is?, домен mono.bank належить JSC Universal Bank. Серед контактів домену вказаний Валерій Задорожний — директор ІТ-департаменту і член правління АТ “Універсал Банк”.

Раніше користувачі Threads помітили, що monobank реєструє нові торгові марки. Серед них була і назва monodoc. Зазвичай компанії роблять це до запуску продукту або одразу після нього, щоб закріпити права на назву і логотип.

У самому monobank поки не коментують новий сервіс. У відповіді на запит журналістів зазначили, що “поки не комунікують про проєкт”, оскільки рішення виходити в публічну площину ще не ухвалили.

