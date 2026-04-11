Слідом за Spotify та Netflix сервіс YouTube також вирішив підняти ціни на підписку Premium. Цього разу зміни торкнуться всіх тарифів, і для деяких користувачів подорожчання складе до $4 на місяць.





Що цікаво, про підвищення тарифів компанія повідомляє не через офіційний анонс, а напряму — листами користувачам. Дехто з підписників вже почав отримувати відповідні повідомлення, а скріншоти листів з’явилися на Reddit. В таких повідомленнях зазначається, що нові ціни почнуть діяти з розрахункового періоду, який припадатиме на червень 2026 року.

Нові ціни YouTube Premium

Індивідуальний план: $16/міс (було $14, +$2)

Сімейний план: $27/міс (було $23, +$4)

Premium Lite: $9/міс (+$1)

Music Premium: $12/міс (було $11, +$1)

Сімейний тариф, як і раніше, дозволяє підключити до шести окремих акаунтів користувачів.

Після такого підвищення доступ до YouTube Music Premium стає дорожчим за Apple Music, якщо оформлювати окремо. Водночас у складі повного Premium-доступу музика йде без доплати.





Платна підписка YouTube Premium дає користувачам низку переваг у порівнянні з користувачами безплатної версії сервісу:

перегляд і прослуховування відео без реклами (включно з YouTube Kids)

доступ до YouTube Music

офлайн-завантаження

відтворення у фоновому режимі

Lite-версія пропонує частково безрекламний перегляд і завантаження, але без музичного сервісу.

На превеликий жаль для користувачів, комп’ютерні комплектуючі, смартфони та підписки дорожчають по всьому ринку, і YouTube рухається тим самим шляхом. Враховуючи, що Google веде активну боротьбу з блокувальниками реклами, у користувачів YouTube майже не залишається вибору — або терпіти рекламу (яка стає все довшою та більш нав’язливою), або більше платити за зручність перегляду без реклами.

Джерело: engadget