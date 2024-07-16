Начувайся, розумний дім. Нова приватна камера завадить пилососам шпигувати за вами

Інженери Мічиганського університету розробили унікальну камеру PrivacyLens, яка запобігає збору та поширенню приватних фото та відео з таких пристроїв, як камери розумного дому та роботизовані пилососи.

PrivacyLens поєднує звичайну відеокамеру з тепловізором для виявлення людей за температурою тіла. Система заміняє зображення особи на анімовану фігурку, яка повторює рухи людини. Це дає змогу пристроям функціонувати, не розкриваючи особистість користувача.

Технологія розв’язує проблему витоку приватних моментів в інтернет через пристрої з камерами. У 2020 році стався інцидент, коли фото жінки в туалеті потрапило в Facebook через робот-пилосос iRobot Roomba.

Аланзон Семпл, співавтор дослідження, наголошує на важливості захисту даних: «Розумний пристрій, який видаляє особисту інформацію перед надсиланням даних на сервери, буде набагато безпечнішим за поточні аналоги».

Розробники сподіваються, що PrivacyLens заохотить пацієнтів використовувати камери для моніторингу здоров’я вдома. Яша Іраванчі, докторант проєкту, пояснює: «Камери надають цінну інформацію для стеження за здоров’ям, але це створює етичну дилему. Наш пристрій дає змогу отримувати медичні дані, зберігаючи приватність».

Опитування показало, що заміна зображень людей на фігурки підвищує комфорт користувачів під час використання камер вдома. Система має налаштування приватності, які дають змогу контролювати рівень цензури обличчя та тіла.

PrivacyLens може знайти застосування не лише в домашньому моніторингу здоров’я, а й у громадських місцях. Виробники автономних автомобілів можуть використовувати цю технологію, щоб запобігти перетворенню транспортних засобів на засоби стеження.

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Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings on Privacy Enhancing Technologies.

Джерело: Techxplore

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