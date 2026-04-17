Ще більше ШІ: Apple додасть у iPhone 18 Pro кілька нових функцій

FPT / Youtube

Згідно з витоками, Apple готує кілька цікавих ШІ-функцій для майбутніх iPhone 18 Pro та Pro Max.





Зокрема, інсайдери розкривають щонайменше 4 функції Apple Intelligence, які будуть випущені згодом після релізу iOS 27. Наразі невідомо, чи будуть вони доступні лише на iPhone 18 Pro та Pro Max або й на моделях попереднього покоління.

За інсайдерською інформацією, камера отримає дві функції на базі ШІ. В iOS 27 користувачі зможуть сканувати візитки або номери телефонів для створення нових контактів. Окрім цього з’явиться можливість сканувати етикетку харчових продуктів для пошуку додаткової інформації, ймовірно, що з використанням застосунку Apple Health.

Водночас застосунок Wallet дозволятиме сканувати білети та карти й додавати у застосунок їхні цифрові копії. Браузер Safari також автоматично іменуватиме групи вкладок. Більше подробиць стосовно нових функцій iOS 27 оголосять на WWDC в червні. Реліз ОС очікується у вересні або у жовтні.





Також повідомляється, що низка покращень очікує й на самі камери в iPhone 18 Pro та Pro Max. Зокрема, ці моделі можуть стати потенційно першими, які отримають змінні діафрагми. За інформацією інсайдерів, відповідна оптика вже запущена в серійне виробництво.

Цю технологію колись першими продемонстрували в Samsung, але згодом відмовились від неї. iPhone 17 Pro та Pro Max мають фіксовані діафрагми f/1.78. Користувачі майже не мають можливості регулювати ці значення для більш індивідуальних налаштувань залежно від умов освітлення.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

За даними ETNews, iPhone 18 Pro та Pro Max матимуть більшу гнучкість. Наразі китайський виробник Sunny Optical вже випускає актуатори для керування діафрагмою та зміни її значень. Невдовзі очікується збирання модуля камери. Зазначається, що LG Innotek має почати виробництво в червні або липні на заводі в Гумі у Південній Кореї. Наразі інші деталі залишаються невідомими.

Джерела: MacRumors; ETNews