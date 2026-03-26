Інсайдер: Apple додасть в iPhone 19 Pro 200-мегапіксельну камеру як в Oppo Find X9 Ultra

MacRumors

За інформацією інсайдера Digital Chat Station, Apple може випустити майбутній iPhone 19 Pro з 200-мегапіксельною камерою Sony LYT-901 як в Oppo Find X9 Ultra.





Камери з роздільною здатністю 200 Мп стають дуже поширеними в останніх моделях смартфонів, зокрема, в таких виробників як Samsung, Xiaomi, Oppo й Vivo. Скоріш за все, “яблучні” смартфони доєднаються до них.

За інформацією інсайдера, 1/1,12″ сенсор Sony LYT-901 стане ключовою камерою в iPhone 19 Pro, який, як очікується, майте вийти у 2027 році. Це стане помітним покращенням порівняно з 1/1,28″ сенсором на 50 Мп в iPhone 17 Pro.

Окрім цього інсайдери також повідомляли, що очікувана в цьому році лінійка iPhone 18 може бути аналогічною за дизайном з випущеними минулого року iPhone 17. Очікується, що iPhone 18, 18 Pro й Pro Max не отримають кардинального редизайну.





Це означає, що Dynamic Island залишиться таким самим. Зокрема, інсайдер Ice Universe повідомляє, що завтовшки iPhone 18 Pro Max може складати 8,8 мм. У такому разі він буде трохи товстішим за iPhone 17 Pro Max та помітно масивнішим за iPhone 16 Pro Max.

Ходили чутки, що Apple хоче відмовитись від Dynamic Island та розмітити фронтальну камеру у верхньому лівому куті дисплея, а датчик Face ID сховати під дисплей. Однак з цим виникли проблеми. Наразі навіть редизайн iPhone 19 залишається під питанням.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Інсайдери також припускають, що наступне покоління “яблучних смартфонів” отримає чипи Apple A20 Pro, виготовлені з допомогою 2-нм техпроцесу. Це може також включати пакування основних компонентів, зокрема, центрального процесора, оперативної пам’яті, GPU та NPU на одній кремнієвій пластині й дозволить покращити швидкодію, енергоефективність та зменшити нагрів.

Модулі камер разом з тим отримають більшу діафрагму для покращення якості знімання за умов низької освітленості. iPhone 18 Pro Max також може отримати місткіший акумулятор у понад 5000 мА·год.

Раніше ми писали, що Apple стикається з проблемами в розробці iPhone 20.

Джерело: NotebookCheck