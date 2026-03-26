Інсайдер: Apple додасть в iPhone 19 Pro 200-мегапіксельну камеру як в Oppo Find X9 Ultra

Олександр Федоткін

За інформацією інсайдера Digital Chat Station, Apple може випустити майбутній iPhone 19 Pro з 200-мегапіксельною камерою Sony LYT-901 як в Oppo Find X9 Ultra. 


Камери з роздільною здатністю 200 Мп стають дуже поширеними в останніх моделях смартфонів, зокрема, в таких виробників як Samsung, Xiaomi, Oppo й Vivo. Скоріш за все, “яблучні” смартфони доєднаються до них. 

За інформацією інсайдера, 1/1,12″ сенсор Sony LYT-901 стане ключовою камерою в iPhone 19 Pro, який, як очікується, майте вийти у 2027 році. Це стане помітним покращенням порівняно з 1/1,28″ сенсором на 50 Мп в  iPhone 17 Pro. 

Окрім цього інсайдери також повідомляли, що очікувана в цьому році лінійка iPhone 18 може бути аналогічною за дизайном з випущеними минулого року iPhone 17. Очікується, що iPhone 18, 18 Pro й Pro Max не отримають кардинального редизайну.


Це означає, що Dynamic Island залишиться таким самим. Зокрема, інсайдер Ice Universe повідомляє, що завтовшки iPhone 18 Pro Max може складати  8,8 мм. У такому разі він буде трохи товстішим за iPhone 17 Pro Max та помітно масивнішим за iPhone 16 Pro Max.

Ходили чутки, що Apple хоче відмовитись від Dynamic Island та розмітити фронтальну камеру у верхньому лівому куті дисплея, а датчик Face ID сховати під дисплей. Однак з цим виникли проблеми. Наразі навіть редизайн iPhone 19 залишається під питанням.

Інсайдери також припускають, що наступне покоління “яблучних смартфонів” отримає чипи Apple A20 Pro, виготовлені з допомогою 2-нм техпроцесу. Це може також включати пакування основних компонентів, зокрема, центрального процесора, оперативної пам’яті, GPU та NPU на одній кремнієвій пластині й дозволить покращити швидкодію, енергоефективність та зменшити нагрів.

Модулі камер разом з тим отримають більшу діафрагму для покращення якості знімання за умов низької освітленості. iPhone 18 Pro Max також може отримати місткіший акумулятор у понад 5000 мА·год.

Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу
Bitget і SlowMist опублікували аналіз нових ризиків, пов’язаних із AI-агентами та їхніми самостійними операціями

Раніше ми писали, що Apple стикається з проблемами в розробці iPhone 20. Нещодавно Apple випустила оновлення iOS 26.4 та iPadOS 26.4 з низкою нових функцій.

Що відомо про Apple iPhone Fold: дисплей без складки, найбільша батарея 5800 мА•год та ціна від $2000

Користувач підʼєднав 21-річний iBook до Wi-Fi і без проблем завантажив оновлення з серверів Apple
Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв
Селфі-камера iPhone 18 Pro "стрибне" з 18 Мп до 24 Мп, — інсайдер
Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac
У бета iOS 26.3 та iPadOS 26.3 Apple зламала AirPlay, трансляцію на ТБ та перехід між пристроями
Valve перегляне дату випуску та ціну Steam Machine через кризу пам'яті
Анонсовано перший у світі захищений ноутбук на сонячній батареї
Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia
Apple випустила другу бету iOS 26.4: RCS, ШІ для музики та інші оновлення
Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra
Qualcomm анонсувала Snapdragon Wear Elite та чип з підтримкою Wi-Fi 8
Забудьте про RTX 50 Super: Nvidia попереджає про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни
Чоловік два роки заряджав iPhone за "правилом 80%": результат розчарував
Apple представила AirPods Max 2 за $549 з перекладом мов у реальному часі
Samsung назвала дату презентації Galaxy S26: яких оновлень чекати?
Nokia лишила німців без драйверів на ноутбуки Acer та Asus: VPN не допомагає
Будильники на iPhone самостійно переходять в режим "без звуку": як виправити?
Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни
Apple представила 5K Studio Display XDR з mini-LED і 120 Гц за $3299
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
