Найменший у світі автопілот: чип та ШІ перетворюють БПЛА на "інтелектуального" вбивцю

Фахівці з Лондонського науково-дослідного центру оборонної промисловості розробляють крихітну систему автопілота для БПЛА.





Ця система має перетворювати будь-який БПЛА на високоточний боєприпас. За інформацією науковців, система вже отримала назву Raptor Pilot AI Pro. Вона має стати найменшим у світі автопілотом з використанням штучного інтелекту та найточнішою системою обробки зображень.

Raptor Pilot AI Pro працює на чотириядерному CPU з тактовою частотою 2,4 ГГц. Вбудований ШІ підтримує потокову передачу відео високої чіткості зі швидкістю 30 кадрів на секунду для виявлення та відстежування цілей у режимі реального часу. Вага автопілота складає усього 100 г. Вхідна робоча напруга складає від 6 до 28 В. Він здатен інтегруватись з широким спектром корисних навантажень, мережами керування та датчиками, використовуючи різні дротові та бездротові інтерфейси.

Це платформно-незалежна система, здатна забезпечувати живлення баражуючих боєприпасів, БПЛА з нерухомим крилом та гібридних дронів. Датчики системи об’єднують візуальні та інерційні дані. Це дозволяє модулю працювати навіть за поганого супутникового сигналу. Згідно зі звітом NextGenDefense, керування польотом здійснюється за допомогою контролера STM32F405. Він забезпечує точну оцінку положення та висоти для виконання автономних маневрів.





“Завдяки об’єднанню високопродуктивного комп’ютера для обробки зображень з повноцінною системою управління польотом, компанія створила найкомпактнішу, але при цьому найпотужнішу у світі уніфіковану архітектуру автопілота, розроблену для швидкості, автономності та вирішального впливу”, — зазначають розробники.

Система Raptor Pilot AI Pro використовується в безпілотних літальних апаратах-перехоплювачах “Baby Raptor” та “Raptor XL” компанії London Defence R&D, представлених минулого місяця.

