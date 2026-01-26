В Китаї створили рій з 200 дронів, яким може керувати один оператор

Depositphotos

Цей рій дронів може зменшити кількість необхідних для керування операторів. Технологію продемонстрували китайські військові.

Алгоритм на базі ШІ дозволяє окремим БПЛА автономно функціонувати навіть у разі втрати зв′язку з оператором. За інформацією South China Morning Post, дрони запускаються з наземної машини Swarm I, відомої як високомобільна система роєвого оточення. Вона може одночасно запускати 48 безпілотників з нерухомим крилом, які взаємодіють один з одним. Загальна кількість керованих дронів може сягати 200.

Це дозволяє всім БПЛА літати точно у строю та розподіляти між собою завдання, наприклад з проведення багатоцільової розвідки та ударних операцій. За словами наукового співробітника Школи інтелектуальних наук Національного університету оборонних технологій Сян Сяоцзя, кожен дрон оснащений інтелектуальним алгоритмом. Як зазначає науковець, заємозв′язок та автономне узгодження дозволяють дронам формувати інтелектуальний потужний рій. Окрім цього дрони здатні протидіяти електромагнітним перешкодам, використовуючи автономний алгоритм придушення.

Китайські військові вперше продемонстрували можливості застосування рою дронів на авіасалоні у Чжухаї у 2021 році, використовуючи модель Swarm I, здатну до масштабної розвідки та ураження багатьох цілей одночасно. Покращена модель Swarm II була презентована у рамках того ж заходу у 2024 році. Вона відрізнялась більшою швидкістю до 100 км/год та тривалістю польоту у понад годину. Вона також отримала можливість нести різноманітні корисні навантаження, включно з розвідувальними контейнерами, боєприпасами та ретрансляторами.

Китай випробовує дрони не тільки в повітрі, але у морі. Цього робота у формі медузи вкрай важко помітити.

Джерело: Tom’s Hardware