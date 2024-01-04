Напередодні CES Dell представила вигнутий 40-дюймовий 5K-монітор з «п’ятизірковим комфортом для очей»

За кілька днів до початку виставки CES 2024, Dell анонсувала UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor. Ця модель є «першим 40-дюймовим 5K-монітором, сертифікованим за п’ятизірковим рівнем комфорту для очей».

П’ятизірковий комфорт для очей — це новий галузевий стандарт, розроблений TUV Rheinland. Його мета — виокремити дисплеї, які допомагають зменшити ознаки втоми очей. Dell стверджує, що вона зробила три речі, щоб досягти цієї сертифікації для новітніх моніторів UltraSharp. По-перше, вона подвоїла частоту оновлення до 120 Гц. Крім того, в моніторах встановлено датчик освітленості, який дає змогу автоматично регулювати яскравість і колірну температуру екрана відповідно до умов освітлення. Dell посилається на дослідження, які показують, що це може допомогти зменшити частоту ознак втоми очей на 17%.

І останнє, але не менш важливе: Dell заявляє, що модернізувала технологію ComfortView Plus за допомогою вдосконаленого світлодіодного підсвічування, щоб зменшити вплив синього світла з 50% до менш ніж 35%. Це також може допомогти зменшити ознаки втоми очей, передає Engadget.

Ніщо з цього не повинно зменшити продуктивність монітора. Dell заявляє, що UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub забезпечує 99% колірного простору DCI-P3/Display P3 і 1,07 млрд кольорів. Він сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 600, працює за технологією IPS Black Panel і коефіцієнтом контрастності 2000:1.

Щодо варіантів підключення, є підтримка Thunderbolt 4 з потужністю до 140 Вт. Порт Ethernet забезпечує швидкість до 2,5 Гбіт/с, є також порти HDMI 2.1 і DisplayPort 2.1. Dell зазначає, що висувні порти USB-A та USB-C на передній панелі полегшать підключення та заряджання пристроїв.

Якщо 40-дюймова модель завелика, пропонують розглянути 34-дюймовий варіант від Dell. Монітор UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub також має п’ятизірковий сертифікат TUV Rheinland щодо комфорту для очей, технологію IPS Black і підключення Thunderbolt 4. Однак це не 5K-монітор, його роздільна здатність WQHD 2,560×1,440.

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Обидва монітори будуть доступні у всьому світі з 27 лютого. Ціна UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor стартує від 2400 доларів. 34-дюймова модель коштуватиме 1020 доларів.