

Новий Dell XPS 16 (2026) з Intel Panther Lake споживає лише 1,5 Вт і працює до 27 годин

Вадим Карпусь

Автор новин

Dell XPS 16 (2026) / notebookcheck

Dell випустила оновлений ноутбук Dell XPS 16 (2026), в якому зробила ставку на енергоефективність. Тести показують, що в цьому сенсі модель справді виділяється. Але заради цього довелося піти на деякі жертви.


У версії 2026 року Dell повністю відмовилась від зв’язки з дискретними GPU Nvidia GeForce та процесорів Arrow Lake. Натомість ноутбук перейшов виключно на платформу Panther Lake. Це дозволило зробити корпус тоншим і суттєво знизити енергоспоживання.

У простої XPS 16 споживає в середньому лише 1,5 Вт. Для 16-дюймового ноутбука це дуже низький показник. У тесті система працювала на мінімальній яскравості з увімкненим VRR і ледве перевищувала 1 Вт енергоспоживання. Для порівняння, такі моделі як Asus ZenBook S16 та MSI Prestige 16 у подібних умовах споживають 3-5 Вт енергії.

Навіть при максимальній яскравості новий XPS 16 показує енергоспоживання близько 4,5 Вт — все одно менше за багатьох конкурентів.


Завдяки такій ефективності ноутбук демонструє дуже високі показники автономності. У тесті з безперервним вебсерфінгом на збалансованому профілі, яскравості 150 ніт і VRR система пропрацювала майже 27 годин. Це на кілька годин більше, ніж у попередніх поколінь XPS 16 — і це при тому, що новинка отримала менший акумулятор місткістю 70 Вт·год.

Зворотний бік очевидний — відсутність дискретної графіки впливає на продуктивність у задачах, де важливий GPU. Це головний компроміс нового підходу.

Фактично з випуском XPS 16 (2026) компанія Dell зробила не просто апгрейд до сучасних комплектуючих, а змінила загальний підхід. Тепер він пропонує максимум ефективності замість універсальності. Dell фактично переформатувала серію під сценарії, де важлива автономність і тиша, а не пікова графічна потужність.

Джерело: videocardz

