Новини Крипто 12.09.2025 comment views icon

Наразі у Ethereum — один із найсильніших циклів за всю свою історію

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Ethereum переживає один із найсильніших циклів за всю свою історію, який підримується інституційним попитом, участю в стейкінгу та активністю в мережі на рівні, близькому до історичних максимумів. Спотові ETF, накопичення ETH китами та активність смарт-контрактів підкреслюють зростання ролі ETH як інвестиційного активу так і на рівні розрахунків.

Тим часом, притоки ETH на біржі скоротилися, продажі зменшуються, а самі монети наближаєюся до чергового цінового опору. Наприкінці серпня Ethereum подолав позначку $4,900, встановивши новий рекорд ціни. Але з тих пір вартість опустилась до $4,556.

Фондами Ethereum подвоїли свох запаси з квітня 2025 року: 6,5 млн ETH. Крім того кити (великі гравці, що володіють від 10 до 100 тис. ETH) мають загалом понад 20 млн ETH. Загальна кількість ETH у стейкінгу зросла до 36,15 млн ETH, що становить новій історичній максимум.

агальна кількість трансакцій Ethereum та активних адрес досягли рекордних максимумів. Виклики смартконтрактів вперше перевищили 12 млн на день.

Нагадаємо, що директор з інформаційних технологій Fundstrat Capita Томас Лі вважає, що Ethereum стане найбільш вигідним активом протягом наступних 10 років.

Джерело: CryptoQuant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Популярний криптогаманець MetaMask запускає власний стейблкоїн mUSD
Каньє Вест запустив мемкоїн YZY, який за годину обвалився втричі
Найбільша NPM-атака в історії криптовалют збагатила зловмисників аж на $50
eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США
Біткоїн подорожчав на тлі чергового рішення Трампа
Мільярдер Адам Вайтцман придбав понад 5 тис. NFT Yuga Labs
На тлі падіння крипторинку ETF-фонди втратили майже $1 млрд
Біткоїн полетів униз: ліквідовано позицій трейдерів на $514 млн
Pantera Capital створить Solana-скарбницю вартістю $1,25 млрд
Бики та лонгісти щасливі: вартість Solana пробила $200, а понад 99% власників XRP знаходяться у зоні прибутку
Ethereum стане головною інвестиційною можливістю десятиліття
Найбільші біржі провели лістинг токенів проєкту Трампа World Liberty Financial
Співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс продав криптовалют на мільйони в очікуванні падіння BTC та ETH
Криптовалюти стануть найгіршим активом 2025 року, — старший стратег Bloomberg Intelligence
ШІ-агент самостійно придбав NFT CryptoPunk #9098 — за завищеною ціною
SharpLink стала найбільшим корпоративним власником ETH у світі
Продажі NFT-колекції Оззі Осборна стрімко злетіли на 400%
Вперше з кінця 2024 року 90% адрес Ethereum стали прибутковими
Ринок NFT раптово ожив і показав зростання на 182%
ETH оновив історичний рекорд і... полетів вниз
Hyperliquid анонсувала запуск стейблкоїна USDH
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати