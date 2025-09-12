Наразі у Ethereum — один із найсильніших циклів за всю свою історію

Ethereum переживає один із найсильніших циклів за всю свою історію, який підримується інституційним попитом, участю в стейкінгу та активністю в мережі на рівні, близькому до історичних максимумів. Спотові ETF, накопичення ETH китами та активність смарт-контрактів підкреслюють зростання ролі ETH як інвестиційного активу так і на рівні розрахунків.

Тим часом, притоки ETH на біржі скоротилися, продажі зменшуються, а самі монети наближаєюся до чергового цінового опору. Наприкінці серпня Ethereum подолав позначку $4,900, встановивши новий рекорд ціни. Але з тих пір вартість опустилась до $4,556.

Фондами Ethereum подвоїли свох запаси з квітня 2025 року: 6,5 млн ETH. Крім того кити (великі гравці, що володіють від 10 до 100 тис. ETH) мають загалом понад 20 млн ETH. Загальна кількість ETH у стейкінгу зросла до 36,15 млн ETH, що становить новій історичній максимум.

агальна кількість трансакцій Ethereum та активних адрес досягли рекордних максимумів. Виклики смартконтрактів вперше перевищили 12 млн на день.

Нагадаємо, що директор з інформаційних технологій Fundstrat Capita Томас Лі вважає, що Ethereum стане найбільш вигідним активом протягом наступних 10 років.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: CryptoQuant