ETH оновив історичний рекорд і... полетів вниз

Ethereum (ETH) у неділю подолав позначку $4,900, таким чином встановивши новий рекорд ціни. Попередня максимальна вартість встановлена 8 листопада 2021 року і складала $4,867. Це відбулось після поблажливих сигналів Федеральної резервної системи США щодо зниження ставки. Тим часом біткойн (BTC) зазнав значного падіння, опустившись нижче $111 тис.

Домінування біткойна на ринку впало на 5,88% за останній місяць і зараз становить 58,19%. Одночасно, кілька великих трейдерів продали BTC та купили ETH. Аналітики вказали на те, що Біткоїн виснажений довготривалим ростом ціни, а Етер — ні.

Але як тільки почалась ейфорія, ETH різко відскочив до $4700, всього за кілька хвилин. І наразі торгується по $4,593.

Дані Coinglass показували, що якщо Ethereum впаде нижче $4600, на найбільших CEX ліквідації лонг-позицій досягнуть $726 млн. Якщо ж вартість Ethereum перевищить $4800, сукупні ліквідації коротких позицій складуть $924 млн.