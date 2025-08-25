Новини Крипто 25.08.2025 comment views icon

ETH оновив історичний рекорд і... полетів вниз

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

ETH оновив історичний рекорд і... полетів вниз

Ethereum (ETH) у неділю подолав позначку $4,900, таким чином встановивши новий рекорд ціни. Попередня максимальна вартість встановлена 8 листопада 2021 року і складала $4,867.  Це відбулось після поблажливих сигналів Федеральної резервної системи США щодо зниження ставки. Тим часом біткойн (BTC) зазнав значного падіння, опустившись нижче $111 тис.

Домінування біткойна на ринку впало на 5,88% за останній місяць і зараз становить 58,19%. Одночасно, кілька великих трейдерів продали BTC та купили ETH. Аналітики вказали на те, що Біткоїн виснажений довготривалим ростом ціни, а Етер — ні.

Але як тільки почалась ейфорія, ETH різко відскочив до $4700, всього за кілька хвилин. І наразі торгується по $4,593.

Дані Coinglass показували, що якщо Ethereum впаде нижче $4600, на найбільших CEX ліквідації лонг-позицій досягнуть $726 млн. Якщо ж вартість Ethereum перевищить $4800, сукупні ліквідації коротких позицій складуть $924 млн.

Популярні новини

arrow left
arrow right
У червні обсяг спотових операцій найбільших криптобірж впав на третину
Північнокорейські хакери з початку 2025 року вкрали криптовалют на $1,6 млрд
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози
У Steam-грі Chemia виявили шкідливе ПЗ, що крало криптовалюту та дані користувачів
Ліквідації коротких позицій сягнули рекордних $1 млрд на тлі нових максимумів біткоїна
Китайські техногіганти готові запустити юань-стейблкоїни
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
Крипта криптою, але Tether зберігає 80 тонн золота на $8 млрд у таємному сховищі
Біотехнологічна компанія BioSig витратить $1,1 млрд на токенізацію та створення золотої скарбниці
Поліція зламала біткоїн-банкомат, щоб повернути жертві шахрайства $25 000
eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Рада нарешті візьметься за легалізацію криптовалют наступного тижня
Популярний криптогаманець MetaMask запускає власний стейблкоїн mUSD
Оце так капелюх: головний атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тис.
Ігрова блокчейн-студія подала в суд на компанію xAI Ілона Маска
Bloomberg: Трампи заробили на криптовалютах $620 млн
Північнокорейські хакери Lazarus знищили британську криптоплатформу Lykke
Французька «людина-павук» запустила перший у світі екшен-токен Tigershark
Вартість намайнених Бутаном біткоїнів сягнула 38% ВВП країни
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати