Новини Military Tech 01.05.2025 о 14:22 comment views icon

Нардеп пропонує створити Космічні Сили ЗСУ ─ законопроєкт вже у ВРУ

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Вадим Карпусь

Автор новин

Нардеп пропонує створити Космічні Сили ЗСУ ─ законопроєкт вже у ВРУ

Народний депутат Федір Веніславський («Слуги народу»), який є членом комітету з питань нацбезпеки й оборони, запропонував створити в Україні новий рід військ — Космічні Сили ЗСУ. Він уже подав відповідний законопроєкт у Верховну Раду.

За словами нардепа, міністр оборони підтримує цю ідею. З іншими міністерствами чи організаціями щодо цього проєкту поки не радилися, розповів Веніславський «Суспільному».

Навіщо Україні Космічні Сили ЗСУ?

У поясненні до законопроєкту йдеться про те, що нові війська допоможуть Україні краще захищатися — не тільки від загроз із землі, а й з космосу. І не тільки від росії, а й від будь-якої іншої країни, яка може становити загрозу.

Причин створити Космічні Сили кілька:

  1. росія вже завдала удару через космос. Один із прикладів — ракета «Орешник», яка вдарила по території України, пролетівши через міжнародний космічний простір.
  2. Інші країни вже мають такі війська. У США, Британії, Франції, Китаї, Індії, Ірані, росії та ще кількох державах Космічні сили вже діють. Україна теж хоче бути серед них.
  3. Маємо потенціал. Україна володіє знаннями, технологіями й виробничими можливостями, щоб створювати супутники для оборони. Це дасть змогу: створити систему попередження про ракетні удари; боротися з ракетно-космічними атаками; мати власний захищений супутниковий зв’язок; посилити розвідку завдяки власним супутникам.
  4. Маємо партнерів. Україна вже розпочала космічні проєкти з країнами Європи — Люксембургом, Польщею, Чехією, Швецією. А ще з 2020 року Україна беремо участь у міжнародній програмі «Артеміда», яку веде NASA. Мета — повернути людину на Місяць.
  5. Маємо потрібну інфраструктуру. В Україні вже є наземні станції та обладнання, які дозволяють керувати власними супутниками самостійно.

До того ж, ще одним важливим кроком у цьому напрямку стало рішення Міноборони створити спеціальне управління космічної політики. Саме воно має зібрати докупи зусилля державних і приватних компаній, які працюють у космічній сфері.

Завдання цього управління — перевірити, в якому стані перебуває наша космічна інфраструктура, і зробити так, щоб космічні технології стали частиною оборонної системи України.

Нагадаємо, зараз в Україні існують Сили безпілотних систем Збройних сил України. 3 вересня 2024 року ВРУ ухвалила закон № 11507, який передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ, а 16 вересня цей закон підписав Володимир Зеленський.

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Джерело: censor.net

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