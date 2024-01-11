Наступ Машин. Хакатон Міноборони з вдосконалення безпілотників. В журі — Тарас Чмут, Серж Марко та Сергій Флеш

Міністерство оборони України шукає найкращі технологічні рішення для вдосконалення безпілотних систем на фронті. З цією метою відомство проведе Хакатон “Наступ Машин”. Він проходитиме 29 та 30 січня.

“Наша мета — створення технологічної переваги над ворогом 10:1. Воювати мають машини, а не люди”, — заявили в міністерстві оборони.

Міноборони запрошує для участі в Хакатоні розробників, інженерів та військових, які мають ідеї щодо розвитку безпілотних систем. Зацікавлені інноватори можуть зареєструватись для участі в заході за наступним посиланням. Учасники отримають перелік челенджів та деталі щодо заходу після реєстрації.

Оцінювати рішення з вдосконалення безпілотних систем буде журі. Наразі заявлено, що участь в журі візьмуть Тарас Чмут, Серж Марко та Сергій Флеш. Згодом Міноборони назве інших членів журі.

Співорганізаторами Хакатону є Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та кластер оборонних технологій Brave1.

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