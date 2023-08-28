Засновник Foxconn (одного з виробників iPhone), 72-річний Террі Гоу заявив що балотуватиметься в президенти Тайваню. Його кампанія базуватиметься на опозиційних прокитайських лозунгах, проте його участь може розділити голоси опозиції та зіграти на руку керівній партії, яка виступає за посилення зв’язків із США під тиском Китаю.

Гоу назвав себе незалежним кандидатом, здатним об’єднати розрізнені опозиційні сили Тайваню і скинути панівну Демократичну прогресивну партію, яка посилила зв’язки з Вашингтоном, повідомляє WSJ.

Відзначимо, що КНР вважає Тайвань своєю територією, а Тайвань — що він є останньою вільною частиною Китаю, а материкова територія окупована комуністичним режимом.

Тайванський підприємець зі зв’язками в політичних колах Китаю вважається відносним аутсайдером у політичних перегонах Тайваню. Опитування громадської думки показали, що Гоу відстає від кандидатів трьох найвпливовіших партій острова, хоча аналітики кажуть, що його поява як кандидата в президенти може підірвати підтримку дружньої до Пекіна Націоналістичної партії Гоміньдан, членом якої він був.

Гоу звинуватив правлячу ДПП у безвідповідальному розпалюванні напруженості з Пекіном і збільшенні небезпеки війни. Знайома риторика?

Ми хочемо миру, а не війни. Ми хочемо єдності, а не роз’єднання.

Наразі соцопитування називають лідером кандидата від ДПП (Демократичної прогресивної партії) Лай Чін-те, чинного віце-президента Тайваню. Він з великим відривом випереджає Хоу Юй з Гоміньдана, а також Ко Вень-дже, колишнього мера Тайбея.

Хоу, Ко і Гоу виступають за менш конфронтаційний підхід до Китаю. А Пекін і Вашингтон сприймають Лая як гарячого прихильника незалежності Тайваню, принаймні більше, ніж нинішня президентка Тайваню Цай Ін Вень, яка має піти у відставку наступного року через обмеження терміну повноважень. Лай Чін-те висловив «непохитну» відданість збереженню статус-кво між Тайванем і материковим Китаєм, але наполіг на тому, що тайванський народ повинен мати можливість захистити себе та свою демократичну систему.

Після вибору в 2016-му першої жінки-президентки, Китай посилив військовий, економічний і дипломатичний тиск на Тайвань. Втім, опозиційні групи звинувачують в ескалації саме Цай.

Засновник Foxconn Террі Гоу, чиї статки оцінюються в 7,9 млрд доларів, також спекулює на темі, що «жертва сама провокувала маніяка», посилаючись на можливість Китайського вторгнення на Тайвань після того, як Сі Цзіньпін фактично підтримав росію в загарбницькій війні проти України:

Не дам Тайваню стати наступною Україною!

Часто можна почути думку, що вторгнення росії було для Китаю «репетицією» перед анексією Тайваню, де треба було оцінити реакцію НАТО та світових лідерів на нічим не спровоковану війну та подальшу окупацію. Але «тренування» пішло не по сценарію.

Втім, дії Гоу швидше шкодять опозиції, яка виступає за все хороше і дружбу з Китаєм. Він раніше був членом Гоміндан, але після того, як його відмовилися висунути на вибори, демонстративно залишив партію, й зареєструвався «незалежним кандидатом», який розпорошить голоси «друзів Китаю» серед громадян Тайваню. Foxconn повідомили, що Гоу відійшов від керівництва компанією ще 2019 року, й вона не братиме участи в політичних процесах.