Не любите музику? Вчені з’ясували, чому

Група іспанських дослідників з Барселонського університету з’ясувала, чому деякі люди не отримують ніяких позитивних вражень, слухаючи музику.

Ці люди не мають якихось порушень слуху та отримують яскраві враження від інших зайнять, однак музика не чинить на них ніякого впливу. Як зазначають іспанські дослідники, це може бути пов’язано із порушенням зв’язку між слуховими ланцюгами та ланцюгами винагороди в мозку.

У більшості досліджень системи винагороди у людському мозку передбачалась глобальна чутливість, тобто здатність людини отримувати задоволення як єдина риса, що притаманна усім типам стимулів, які приносять задоволення. Однак близько 10 років тому група науковців поставила під сумнів це уявлення, продемонструвавши стан, що отримав назву специфічної музичної ангедонії.

У цьому дослідженні науковці вивчали людей, які не отримували задоволення від прослуховування музики, однак отримували задоволення від інших стимулів. Наразі та сама група науковців описала механізм, який лежить в основі індивідуальних відмінностей у чутливості до музики.

За словами співавтора дослідження Хосепа Марко-Пальяреса, музичну ангедонію провокує порушення зв’язку між слуховою системою мозку та системою винагороди, а не якоюсь конкретною дисфункцією. Це порушення зв’язку знижує здатність музики активувати системи винагороди, необхідні для отримання задоволення.

“Аналогічний механізм може бути основою індивідуальних відмінностей у реакціях на інші стимули, які викликають заохочення. Вивчення цих ланцюгів може прокласти шлях до нових досліджень індивідуальних відмінностей та розладів, пов’язаних із заохоченням, таких як ангедонія, залежність або розлади харчової поведінки”, — підкреслив Хосеп Марко-Пальярес.

Для виявлення людей з певним ступенем музичної ангедонії дослідники розробили спеціальний опитувальник під назвою “Барселонський опитувальник музичної нагороди”. Він оцінював п’ять різних способів взаємодії людини з музикою: пробудження емоцій, регулювання настрою, зміцнення соціальних зв’язків, заохочення танцю чи руху, і навіть прагнення до новизни у вигляді пошуку, колекціонування чи прослуховування музики.

Зазвичай люди з музичною ангедонією демонструють низькі бали за всіма п’ятьма показниками. Їм важко назвати улюблених музикантів або твори, вони не так бурхливо реагують на музику.

Результати сканування мозку підтвердили гіпотезу про розрив зв’язку. У типового слухача за результатами нейровізуалізації було зафіксовано підвищену активність у низці відділів мозку, зокрема: прилеглому ядрі, частині механізму винагороди, під час прослуховування приємної музики. Водночас у людей із музичною ангедонією МРТ виявило зниження реакції на музику, але не на інші задоволення.

“Можливо, наприклад, що у людей з певною харчовою ангедонією може спостерігатися деякий дефіцит зв’язків між областями мозку, що беруть участь у переробці їжі та системою винагороди”, — не виключає Хосеп Марко-Пальярес.

Щодо причин виникнення цього стану дослідники зазначають, що ключову роль можуть відігравати генетика та вплив навколишнього середовища. Дослідження також вказує на певні травми головного мозку, що спричиняють схожі стани вибіркової втрати задоволення.

Результати дослідження опубліковані у журналі Trends in Cognitive Sciences

Джерело: NewAtlas