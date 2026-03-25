Музична розвідка: Spotify запустив SongDNA — інтерактивний інструмент дослідження трека

Андрій Шадрін

Spotify представив нову бета-функцію, яка може повністю змінити спосіб дослідження музики на платформі. Функція називається SongDNA і дозволяє заглибитись у творчу мережу за будь-яким треком, допомагаючи вам досліджувати все — від авторів пісні до її каверів, семплів тощо.


SongDNA вбудована безпосередньо в екран “Зараз грає” у застосунку Spotify. Ідея полягає в тому, щоб допомогти користувачам глибше зануритись у треки, які їм подобаються, створюючи карту інформації одним дотиком.

Однак це не просто статична інформація, як, наприклад, у функції “Про пісню”. SongDNA розроблена як інтерактивний інструмент відкриття. Ви можете торкнутись будь-якого учасника, щоб дослідити інших виконавців, з якими він працював, а потім продовжувати розгалужуватись, щоб знаходити пов’язані треки, кавери, інтерполяції тощо.

Spotify стверджує, що SongDNA працює на основі поєднання даних, наданих виконавцями, та внесків спільноти. Виконавці та лейбли також можуть керувати тим, як їхні роботи відображаються через Spotify for Artists.

Щоб скористатись SongDNA, потрібно:


  • Відкрити меню “Зараз грає” під час прослуховування треку;
  • Прокрутити вниз, щоб знайти картку SongDNA на підтримуваних треках;
  • Торкнутись, щоб побачити співавторів пісні, семпли, інтерполяції, кавери тощо.

Spotify позиціонує SongDNA як доповнення до існуючої функції “Про пісню”. Хоча остання зосереджена на розповіді, SongDNA — це повністю про дослідження, перетворюючи кожен трек на те, що Spotify описує як “захоплюючий досвід”. SongDNA наразі перебуває в бета-версії та розгортається для користувачів Spotify Premium на Android та iOS. Ширше розгортання триватиме протягом квітня.

Загалом, історія SongDNA починається у листопаді 2025 року: Spotify оголосив, що придбав компанію WhoSampled — саме її технологія лежить в основі функції відображення семплів і каверів. Умови угоди не розголошуються, однак Spotify отримав як команду WhoSampled, так і всю її базу даних. А вона у WhoSampled налічує понад 1,2 млн пісень і 622 тис. семплів, а також кавери, ремікси та інформацію про виконавців.

Перші сліди SongDNA були виявлені ще у жовтні 2025 року — реверс-інженер Джейн Манчун Вонг знайшла посилання на функцію в коді застосунку та опублікувала скриншоти того, як вона мала б виглядати. Наступного місяця Spotify офіційно підтвердив плани щодо запуску SongDNA на початку 2026 року.

Неофіційно функція почала з’являтися на пристроях ще минулого місяця. Таким чином, від першого виявлення у коді до публічного бета-запуску минуло близько п’яти місяців. SongDNA може скласти серйозну конкуренцію сервісу TIDAL з його інтерактивними кредитами, який також дозволяє досліджувати музику через авторів пісень.

Щоб отримати ранній доступ до функції через Spotify for Artists Preview, необхідно мати права адміністратора або редактора в Spotify for Artists, щонайменше 10 активних слухачів на місяць, а також версію мобільного застосунку 9.1.28 або вищу.

Виконавці з більш ніж 5 000 активних слухачів на місяць можуть додавати нових учасників до SongDNA або видаляти тих, що були додані раніше — зміни в Spotify for Artists відображаються у застосунку протягом 48 годин. Водночас існують обмеження: не можна приховати головного виконавця, фічеринг або ремікс-автора. Крім того, якщо людина раніше не була вказана в кредитах на Spotify, додати її як нового учасника неможливо.

