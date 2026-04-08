Новини Софт 08.04.2026

Spotify тестує ШІ: "плейлисти за запитом" вже доступні для користувачів з 7 країн

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Клієнти Spotify часто знають недостатньо, щоб зрозуміти, які подкасти варто слухати, тому витрачають занадто багато часу на пошук замість прослуховування. Тепер з цим стане легше: функція Spotify “Prompted Playlist” (Плейлист за запитом) тепер працює з подкастами.


Prompted Playlist може створювати список подкастів на основі текстовго запиту, який оновлюється щодня. Функція була запущена на початку цього року, і вона працює за простим принципом: дайте Spotify текстовий запит, і він використає ШІ для створення плейлиста на основі цього запиту. Тепер ви можете використовувати ту саму функцію, щоб створити собі плейлист подкастів завдяки останньому оновленню Spotify.

Це оновлення розгортається поки що для клєнтів Premium у США та ще 6 країнах, але планує охопити всіх користувачів.  Щоб його випробувати, треба відкрити програму Spotify, натиснути кнопку “Створити”, обрати “Prompted Playlist”, а потім ввести свій запит. Spotify запропонував кілька ідей щодо того, для чого це можна використовувати, і деякі з найцікавіших — це створення плейлиста, наприклад, про “справжні злочини” або ознайомлення з останніми новинами технологій чи поп-культури.

Функція Prompted Playlist. Image: Spotify / Android Authority

Але справді крутою функцією тут є можливість оновлювати плейлист щодня або щотижня, залежно від особистих уподобань. Тож можна створити власний підсумковий плейлист подкастів, який триматиме користувача у курсі останніх подій по дорозі на роботу, під час прогулянки з собакою або миття посуду.

Система не просто випадково обирає випуски за ключовими словами. Алгоритм Spotify базується на трьох китах: вашому текстовому запиті, особистій історії прослуховувань та актуальних трендах (що зараз популярно у світі). Крім того, ШІ додає до кожного рекомендованого подкасту або окремого епізоду коротку текстову замітку — вона пояснює, чому саме цей контент потрапив до вашого списку і як він відповідає вашому запиту.


Також функція дозволяє не лише створювати плейлисти з нуля, а й постійно їх вдосконалювати. Якщо результат вам не сподобався, ви можете відредагувати свій запит у будь-який момент, зробивши його більш специфічним або, навпаки, розмитим. Для тих, хто не знає з чого почати, Spotify додав на головний екран застосунку спеціальні блоки з готовими ідеями запитів, які можна використовувати як шаблони для швидкої генерації.

Наразі функція перебуває у статусі бета-версії, тому Spotify встановив певні ліміти на кількість генерацій, які можуть змінюватися в процесі тестування. Цікавою особливістю є можливість ділитися такими плейлистами: якщо ви надішлете посилання іншому Premium-користувачу, він зможе використати ваш текстовий запит для створення власного унікального списку. Користувачі без підписки зможуть лише слухати ваш плейлист, але не зможуть генерувати власні або персоналізувати отриманий.

Опція, як завжди буває, має і деякі застереження. Оскільки це працює на базі ШІ, було б нерозумно не нагадати людям, що ШІ іноді може бути винятково дурним і додати щось абсолютно невідповідне для даного плейлиста. Отже, не треба стовідсотково покладатися на це занадто сильно і використовувати функцію там, де контент потребує модерації.

Джерело: Android Police

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати