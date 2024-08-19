Небезпечна краса: вікторіанські книги можуть містити отруйні барвники

Яскраві тканинні обкладинки книг вікторіанської епохи можуть приховувати небезпеку для здоров’я читачів, колекціонерів і бібліотекарів.

Група науковців з Університету Ліпскомб (США) представила результати свого дослідження на осінній конференції Американського хімічного товариства. Вони застосували три методи аналізу, один із яких раніше не використовували для вивчення книг, щоб оцінити наявність небезпечних барвників в університетській колекції.

Абігейл Хоерманн, студентка-хімік з Університету Ліпскомб, зазначила:

«Старі книги з токсичними барвниками можуть зберігатися в університетах, публічних бібліотеках та приватних колекціях. Користувачі ризикують, якщо пігменти з тканинних обкладинок потрапляють на руки або в повітря під час вдихання».

Дослідження розпочалося після того, як бібліотекарі звернулися до хімічного факультету університету з проханням перевірити яскраво забарвлені книги 19 — початку 20 століття з бібліотеки Бімана (США). Професор Джозеф Вайнштейн-Вебб зацікавився цією темою, дізнавшись про попередні дослідження Музею, саду та бібліотеки маєтку Вінтертур Winterthur Museum, Garden & Library — це всесвітньо відомий музейний комплекс у штаті Делавер, США, який включає величезну колекцію американського декоративно-прикладного мистецтва, історичні сади та спеціалізовану дослідницьку бібліотеку..

Для проєкту з дослідження книг Університету Ліпскомб команда використала три спектроскопічні методи:

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Рентгенівську флуоресценцію (XRF) для якісної перевірки наявності миш’яку чи інших важких металів у книжкових обкладинках.

Оптичну емісійну спектроскопію з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-OES) для визначення концентрації цих металів.

Рентгенівську дифракцію (XRD) для ідентифікації молекул пігментів, що містять ці метали.

Аналіз показав наявність свинцю та хрому у високих концентраціях у деяких зразках. Подальші дослідження виявили, що ці важкі метали входять до складу хромату свинцю — сполуки, яка надає жовтого кольору пігменту, який використовував Вінсент ван Гог у своїх картинах із соняшниками.

Дослідники встановили, що рівень важких металів у деяких книгах перевищує допустимі межі для хронічного впливу згідно зі стандартами Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC). У найбільш забрудненій обкладинці концентрація свинцю була вдвічі вищою за норму CDC, а хрому — майже в шість разів.

Після цих відкриттів бібліотека Ліпскомб запакувала в пластикові пакети всі яскраві книги 19 століття, які ще не пройшли перевірку. Книги, у яких підтвердили наявність небезпечних барвників, також запакували та вилучили з публічного обігу.

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Джерело: Phys, Udel