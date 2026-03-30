Автор "Відьмака" Анджей Сапковський розкритикував ціни на книги: "Мають коштувати не дорожче пів літра горілки"

Катерина Левицька

Ліам Хемсворт і Анджей Сапковський на зйомках "Відьмака" / Netflix

Автор “Відьмака” Анджей Сапковський взяв участь у Брюссельському книжковому ярмарку Defier le futur, де серед іншого підтвердив роботу над новою книгою та обговорив вартість сучасних видань.


“Читання скорочується, і це очевидний факт”, — заявив Сапковський. “Причин багато. Головна, якщо не єдина — це вартість книг. Той, хто думає інакше, помиляється. Якби вони мали правильну ціну, засновану на належних економічних розрахунках, і спонсорувалися державою, читацька аудиторія зростала б, а не зменшувалася. Зараз вона падає і знижуватиметься надалі”.

Яка притомна ціна для книг? На думку Сапковського, не більше 20 злотих (близько 235 грн).

“Я завжди стверджував, що, оскільки це питання уподобань і вибору, книга не може коштувати більше пів літра горілки”.

Для порівняння, видавництво Supernowa Publishing продавало останню роботу письменника під назвою “Відьмак: Роздоріжжя круків” за ціною 65,90 злотих (приблизно 770 грн). Хоча автори порталу GRYonline зазначали, що сам том “нагадував неякісний зошит”.

Цікаво, що автор “Відьмака” каже, що зниження читацької аудиторії мало стосується жанру фентезі, оскільки вона “стабільна”. Він припускає, що в цьому є і його певна заслуга.


“На зустрічах авторів, коли я написав першу історію, гостей було небагато. Однак, я думаю, що з того часу популярність фентезійної літератури значно зросла. Як експерт з цієї теми, я можу впевнено сказати, що інтерес все ще є. Чи це стосується моєї творчості? По-перше, скромність заважає мені розповісти детальніше, а по-друге, я точно не знаю. Підозрюю, що так, бо книги постійно перевидаються, і я враховую, що видавці роблять це не заради задоволення, а щоб заробити гроші”.

Торік у червні Сапковський анонсував нові книги у світі “Відьмака” і заявив, що вони точно вийдуть — бо він “не Джордж Мартін і зробить, те що обіцяє”. На конференції письменник підтвердив, що робота триває, але не надав деталей.

Джерело: GRYonline

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
