«Неголовні трейлери» Супербоулу-2023: найкраща реклама та музичний виступ Ріанни

Крім спортивного виступу та демонстрації трейлерів майбутніх фільмів Супербоул також привертає увагу виступом зірок. Цього року у перерві між таймами Супербоула – 2023 глядачів розважала Ріанна у рамках шоу Apple Music Super Bowl LVII. Нагадаємо, минулого року Apple стала новим спонсором музичного шоу Супербоула – компанія платитиме по $50 млн за кожен номер.

Крім виступу Ріанни, глядачів також розважали демонстрацією оригінальної та часом веселої реклами, яка також іноді залучає до участі зірок шоубізнесу.

Наприклад, для рекламного ролика Big Game Paramount+ залучили Сільвестра Сталлоне та його дочок Софію, Скарлет та Сікстіну. А ще у ролику можна зустріти інших відомих персонажів, таких як Дора-дослідниця, капітан Пайк, енсін Беккет Марінер, лейтенант Денгл, а також Бівіс та Батт-Хед.

У рекламі Busch Light співачка та автор пісень Сара Маклахлан пародує свою рекламу ASPCA.

У рекламі Dunkin більшість часу приділено Бену Аффлеку. І зовсім небагато – Дженніфер Лопес.

Пропонуємо ознайомитись і з іншими цікавими рекламними роликами Супербоула – 2023.