90 секунд безперервної реклами та "гра в хованки" з кнопкою пропуска: ось що чекає користувачів YouTube TV

Андрій Шадрін

Останнім часом YouTube веде активний “рекламний наступ”, пропонуючи глядачам дедалі більше реклами та різними способами караючи тих, хто використовує блокувальники реклами. Проте його останній крок виводить ситуацію на абсолютно новий рівень.


Схоже, що глядачі на телевізорах невдовзі зіткнуться з 90-секундними рекламними роликами без можливості пропуску. Як помітили двоє користувачів Reddit у спільноті r/YouTube, деякі глядачі тепер бачать 90-секундну рекламу, що значно довше за 30-секундні заставки, які компанія офіційно представила лише минулого місяця.

Один глядач помітив таку рекламу на 40-хвилинному відео, тоді як інший коментатор згадав, що бачив її на відео тривалістю менше 20 хвилин, тож довжина ролика, схоже, не є фактором для їх появи. Не дивно, що практично кожен відгук на ці зміни є негативним; більшість глядачів рекомендують неофіційні сторонні клієнти YouTube, намагаються знайти способи підтримки блокувальників реклами або просто згадують “старі добрі часи”.

У випадках з обома цими дописами на Reddit фактичний рекламний блок, наданий YouTube, виявився навіть довшим за 90 секунд — саме можливість пропустити рекламу розблоковується лише після цього початкового проміжку часу.

“Це офіційно: YouTube перетворився на кабельне ТБ, від якого ми всі намагалися втекти. Коли я бачу таймер “Реклама закінчиться через 90 секунд” без кнопки пропуску на своєму Smart TV, я просто вимикаю телевізор. Вони випробують наше терпіння, щоб побачити, наскільки далеко можна зайти, перш ніж ми остаточно підемо”, — обурюються в коментарях у реддітора Ok_Neat1652.

Ці зміни, як і 30-секундні заставки, наразі стосуються лише глядачів на ТБ і не впроваджуються для користувачів комп’ютерів чи мобільних пристроїв. Усе це, ймовірно, є результатом спроб Google залучити на платформу більше традиційних телевізійних рекламодавців — подібних до тих, яких можна зустріти на кабельному ТБ або, віднедавна, у тарифних планах стрімінгових сервісів з підтримкою реклами.

“Збільшення тривалості непереривних блоків до 90 секунд на телевізорах — це чіткий сигнал для рекламодавців великих брендів”, — вважають аналітики Android Authority.

Це відбувається менш ніж через два місяці після того, як Google запустив оновлений YouTube Premium Lite у США, що пропонує відтворення без реклами, фоновий звук та офлайн-завантаження майже для всіх відео, не пов’язаних із музикою, за ціною $8 на місяць. Але враховуючи “війну на виснаження”, через яку користувачі YouTube проходять останні рік-два, не можна звинувачувати нікого в тому, що вони вперто стоять на своєму просто з принципу.

“Google хоче показати, що YouTube — це не просто сервіс для коротких роликів, а повноцінна заміна прайм-тайму, де глядач нікуди не дінеться від довгого рекламного повідомлення, як під час перерви на традиційному ТБ”, — додають аналітики.

Часи, коли YouTube був простою платформою, керованою користувачами, минули — очевидно, що Google бачить у ньому природного конкурента Netflix і очевидний майданчик для всіх типів рекламодавців.

Окрім збільшення тривалості роликів, користувачі мобільних пристроїв помітили оновлення інтерфейсу, яке робить пропуск реклами майже неможливим. YouTube почав розміщувати великі банери або картки з інформацією безпосередньо поверх кнопки “Пропустити”. Це створює ілюзію, що кнопка взагалі зникла або перемістилася.

“YouTube більше не пропонує нам Premium за його переваги. Тепер вони просто створюють настільки жахливі умови для безкоштовного перегляду, що Premium починає виглядати як “плата за звільнення” з заручників”, — пишуть користувачі у іншій сомережі, Х.

Проте, як виявилося, цей рекламний блок можна змахнути вниз, щоб відкрити доступ до кнопки, або переключити відео в ландшафтний режим — тоді елемент керування знову стає видимим. Варто враховувати, що навіть перехід на дешевий тариф Premium Lite за $8 не гарантує повної відсутності реклами. На відміну від стандартної підписки, Lite-версія лише зменшує кількість оголошень.


Аналіз коментарів свідчить про те, що 90-секундна реклама без можливості пропуску на ТБ наразі не є глобальним нововведенням. Ймовірно, YouTube проводить обмежене тестування в певних регіонах перед широким розгортанням. Цікаво, що на офіційній сторінці допомоги Google Ads досі вказано ліміт у 30 секунд для непереривних оголошень на телевізорах. Це підтверджує, що офіційно нові правила ще не затверджені, хоча фактичні скарги користувачів на Reddit та Х з’являються вже протягом останніх трьох тижнів.

“90 секунд реклами на 15-хвилинному відео — це вже не монетизація, це знущання”, — підсумовують у Х.

Згідно з даними служби підтримки, користувачі цього плану не бачитимуть рекламу в категоріях “ігри, мода, краса та новини”, проте комерційні ролики все одно можуть з’являтися під час пошуку, перегляду Shorts, прослуховування музики або звичайного перегляду стрічки.

Коментарі незадоволених користувачів у соцмережах підтверджують, що основне роздратування аудиторії викликане саме тим, що YouTube фактично копіює формат класичного телебачення, від якого цифрові платформи спочатку обіцяли нас позбавити.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
