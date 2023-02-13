Флеш, Індіана Джонс та Вартові Галактики 3 – Найкращі трейлери з Супербоулу 2023

Суперкубок – це не лише змагання двох спортивних команд за головний приз, але ще й чудова нагода продемонструвати трейлери нових фільмів, які вийдуть у прокат у першому півріччі. Зупинимося на найцікавіших трейлерах, показаних у рамках Супербоулу 2023.

Флеш

Перший повнометражний фільм про надшвидкого супергероя Флеша. Баррі Аллен намагається повернутись у часі, щоб запобігти вбивству своєї матері, що призводить до наслідків для його тимчасової лінії. Фільм виходить у прокат 16 червня 2023 року.

Форсаж X

Передостанній фільм серії «Форсаж X» обіцяє, що «кінець шляху починається». Трейлер натякає, що хтось може не повернутися після цього насиченого та видовищного заїзду. Докладніше про фільм «Форсаж X» ми розповідали у попередньому матеріалі. Прем’єра фільму «Форсаж X» запланована на 19 травня.

65

Після катастрофи на невідомій планеті пілот Міллс з’ясовує, що насправді він опинився на Землі… 65 мільйонів років тому. Тепер йому разом із ще однією вижившою, Коа, доведеться пройти через невідому місцевість, що кишить небезпечними доісторичними істотами. Фільм виходить у прокат 10 березня.

Крик 6

Черговий фільм переносить героїв «Крику 5», що вижили, до Нью-Йорка. Але й тут їх чатує небезпека з маскою на обличчі. Прем’єра фільму «Крик 6» запланована на 10 березня 2023 року. Раніше ми детальніше писали про нього.

Air

Фільм Бена Аффлека розповідає історію керівника Nike, який підписав контракт із Майклом Джорданом ще до того, як він став одним із найвідоміших гравців в історії НБА. Прем’єру заплановано на 5 квітня 2023 року.

Трансформери: Повстання звірів

У фільмі з’являються три нові фракції: Максимали (нащадки автоботів та суперники Предаконів), Предакони (трансформери, що перетворюються на звірів) та Терракони (жваві мертві трансформери, своєрідні роботи-зомбі). У центрі сюжету опиниться Оптімус Прайм у класичному образі першого покоління, яке нещодавно прилетіло на Землю. Фільм вийде у прокат 9 червня.

Індіана Джонс і реліквія долі

У п’ятій частині франшизи Гаррісон Форд знову вступає у бій із нацистами. У фільмі покажуть персонажа у літньому та зрілому віці. Фільм вийде у прокат 30 червня.

Крід 3

Фільм стане продовженням «Кріду» та «Кріду 2», а також дев’ятим фільмам у франшизі «Роккі». Цього разу минуле спіткає головних героїв, що знову виллється у видовищну битву на рингу. Прокат у кінотеатрах розпочинається 3 березня.

Вартові Галактики 3

Герої-невдахи пристосовуються до буденності на космічній станції Ніденія. Однак незабаром їх життя перевертається з ніг на голову через відлуння бурхливого минулого Ракети. Пітер Квілл повинен знову об’єднати команду, щоб захистити всесвіт і одного з них. Вихід фільму у прокат заплановано на 5 травня.