Достукалися: YouTube тестує новий формат реклами у стрімах та дає повну свободу Multiview на TV

YouTube готує масштабне оновлення інтерфейсу, яке суттєво змінить досвід перегляду прямого ефіру як на мобільних пристроях, так і на смарт-телевізорах. Компанія одночасно тестує менш нав’язливий спосіб показу реклами під час трансляцій та впроваджує довгоочікувану можливість самостійно обирати канали для одночасного перегляду.





Реклама, що не перекриває ефір

Останнє підвищення цін на YouTube Premium змусило багатьох людей замислитися про скасування підписки та примирення з рекламою. У відповідь на це YouTube почав тестувати новий формат оголошень для мобільних пристроїв, який не змушує глядача повністю пропускати контент.

Замість традиційних рекламних пауз, які повністю закривають екран, нове рішення змінює геометрію вікна додатка. Тепер реклама займає виділене місце під відео, де зазвичай розташовується чат. Це дозволяє продовжувати спостереження за картинкою ефіру навіть під час рекламного ролика.

“Традиційно реклама на YouTube під час прямих трансляцій функціонувала як телевізійна реклама, повністю захоплюючи та закриваючи контент. На мобільних пристроях це означало, що глядачі часто пропускали вирішальні моменти живої події, такі як переможний момент у грі або термінове оновлення новин”, — каже видання Android Authority.

Проте перші відгуки свідчать про наявність суттєвої проблеми з реалізацією звуку. Користувачі зазначають, що аудіоряд реклами відтворюється одночасно зі звуком стріму, створюючи какофонію.





“Реклама все одно відтворюється зі звуком. Більше того, звук реклами неможливо вимкнути окремо, тому вам все одно доведеться повертатися назад у трансляції, щоб надолужити пропущений контент”, — написав користувач Reddit під ніком yurduminsan.

Цей експеримент є критичним для платформи, оскільки індивідуальний план Premium зріс до $15.99 на місяць, а сімейний — до $26.99. Google намагається утримати тих, хто переходить на безкоштовні тарифи, демонструючи, що реклама не обов’язково означає пропуск кульмінації події.

Нові правила у Multiview для YouTube TV

Паралельно з оновленням рекламних форматів, сервіс YouTube TV розпочав розгортання функції, яка дозволяє користувачам самостійно налаштовувати, які саме канали з’являтимуться у режимі Multiview. Раніше користувачі були змушені обирати лише ті комбінації каналів, які пропонував сам сервіс.

Новий інтерфейс на смарт-телевізорах включає кнопку “Додати до мультив’ю”, а також категорії “Спорт”, “Новини”, “ТБ-шоу” та “Фільми” для швидкої навігації. Користувачі тепер бачать список рекомендованих каналів разом із поточними вибраними позиціями у верхній частині екрана.

“Я щиро хочу, щоб кожна платформа телебачення в прямому ефірі скопіювала це. Настроюваний мультив’ю — це просто логічно, особливо для спорту. Це показує, що YouTube TV справді прислухається і вживає заходів для покращення сервісу після деяких нещодавніх труднощів”, — пишуть Android Central.

Наразі функція розгортається поступово на стороні сервера. Нові учасники можуть приєднатися до сервісу за $59.99 на місяць протягом перших трьох місяців, після чого стандартна ціна складе $82.99. Також нещодавно були запущені окремі пакети: спортивний за $64.99/міс та розважальний за $54.99/міс.

“На моєму телевізорі функція вже з’явилася. Коли ви натискаєте на опцію мультив’ю, з’являється новий інтерфейс вибору, де можна самому додавати канали до сітки”, — повідомив користувач Reddit Chief_Wahoo_Lives, який одним із перших помітив оновлення.

Для того, щоб перевірити наявність функції, потрібно під час прямої трансляції натиснути кнопку “вниз” на пульті дистанційного керування. Якщо оновлення вже доступне для вашого облікового запису, ви побачите опцію вибору додаткових вікон для спільного перегляду.

Джерело: Android Authority